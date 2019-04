Merken Gemerkt

23.04.2019

EDAG baut neues Entwicklungszentrum in München Neubau

Der Entwicklungsdienstleister EDAG errichtet in München ein neues Entwicklungszentrum, das im Sommer 2021 fertiggestellt werden soll. Dann werden bis zu 600 EDAG Ingenieure im neuen Gebäude arbeiten. Mit insgesamt über 1.000 Mitarbeitern zählt München zu den größten Standorten im EDAG-Verbund.

Am neuen EDAG-Standort werden Kapazitäten im Bereich Engineering-Dienstleistungen rund um die Entwicklung von kompletten Fahrzeugen, Produktionsanlagen und Elektrik/Elektronik enstehen. EDAG ist bereits seit 1970 in München ansässig und hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Kapazitäten kontinuierlich ausgebaut.

Das Unternehmen hatte kürzlich in Unterschleißheim einen neuen Standort für ihre Marke EDAG BFFT Electronics eingeweiht. Dort sind 100 Mitarbeiter im Bereich des „Autonomen Fahrens“ tätig.

