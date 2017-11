Merken Gemerkt

30.11.2017

ebm-papst St. Georgen jetzt mit Doppelspitze als Geschäftsführung Personalie

Bei ebm-papst St. Georgen wurde die Doppelspitze in der Geschäftsführung komplettiert und Johannes Pfeffer zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Er wird unter anderem die Unternehmensbereiche Antriebstechnik und Automobil sowie die funktionale Verantwortung für Vertrieb, Geschäftsfeldentwicklung, Produktion und Entwicklung übernehmen.

Johannes Pfeffer © ebm-papst

Zum 1. Januar 2018 beginnt der 50jährige Johannes Pfeffer als Sprecher der Geschäftsführung bei ebm-papst St. Georgen, einem Tochterunternehmen der Mulfinger ebm-papst Gruppe seine Tätigkeit. Mit Pfeffer komplettiert der Ventilatoren- und Motorenspezialist seine geplante Doppelspitze, der bereits Raymond Engelbrecht seit Februar 2017 angehört.

Pfeffer kommt vom US-amerikanischen Automatisierungsspezialisten Belden. Dort verantwortet er seit 2009 als Geschäftsführer den Bereich Automation & Control. Zuvor war er in unterschiedlichen Führungspositionen beim Automobilzulieferer Behr tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 beim IT- und Messtechnikspezialisten Hewlett Packard. Pfeffer hat Physik an der Universität Tübingen und Management an der Steinbeis Hochschule für Unternehmensführung in Stuttgart studiert.

