ebm-papst investiert in seinen Automobilstandort in Herbolzheim

Die ebm-papst Gruppe, Anbieter von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen (Baden-Württemberg), investiert 8 Millionen Euro in einen Erweiterungsbau seines Automobilstandortes in Herbolzheim. In einem ersten von zwei Bauabschnitten soll bis Juli 2018 ein Neubau mit rund 4.600 m² Fläche für Produktion und Logistik entstehen.

Spatenstich: Reihenfolge v.l.n.r. Rainer Kracht (Niederlassungsleiter Firma Vollack), Henning Stemler (Werksleiter ebm-papst Herbolzheim), Raymond Engelbrecht (Geschäftsführer ebm-papst St. Georgen), Hanno Hurth (Landrat Emmendingen), Stefan Brandl (Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe), Ernst Schilling (Bürgermeister Herbolzheim). © ebm-papst

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe erläutert, was mit dem Investment erreicht werden soll: „Wir wollen unseren aktuellen Automobilumsatz von 150 Mio. € in den nächsten fünf Jahren verdoppeln.“

Der Standort Herbolzheim, der dem Tochterunternehmen ebm-papst St. Georgen zugeordnet ist, hat sich in den vergangenen Jahren von einer Kompaktventilatoren-Fertigung zu einem modernen Automobilstandort entwickelt. Rund 30 Mio. € hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren in sein Leitwerk für Automobiltechnik investiert.



In Herbolzheim produziert ebm-papst u.a. Antriebe zur Lenkunterstützung, Ölpumpenantriebe für die Start Stopp-Automatik, AdBlue-Pumpen zur Stickoxidreduktion und Lüfter für die Kühlung von Navigationssystemen und Motormanagementbaugruppen. Der Neubau soll nach den firmeneigenen GreenTech-Leitlinien umweltfreundlich gestaltet und mit Wärmepumpen und einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden.

