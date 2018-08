Merken Gemerkt

09.08.2018

ebm-papst auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 Messe

ebm-papst stellt auf der IAA Nutzfahrzeuge (20. bis 27. September 2018 in Hannover) neue Lösungen für Motorkühlung, für die Klimatisierung von Fahrerkabinen in Nutzfahrzeugen und für Transportkälte vor. Das Unternehmen zeigt, dass Klimakomfort in Nutzfahrzeugen hohe Ansprüche an die eingesetzten Ventilatoren stellt.

Ventilatoren für die Motorkühlung schützen Motoren von Hybrid- und Elektrobussen vor Überhitzung und sind in vielen Fällen sogar direkt dem Straßenschmutz ausgesetzt. ebm-papst stellt einen Axialventilator vor, der als Neuheit mit zwei Befestigungsvarianten am Wandring ausgeführt werden kann. So kann der Ventilator entsprechend seiner ausgelegten Förderrichtung eingebaut werden und damit den optimalen Wirkungsgrad ausnutzen. Egal in welcher Richtung montiert wird, der Wandring hat vier Befestigungspunkte, über die der Ventilator mit Schrauben befestigt werden kann. So kann ein einmal qualifizierter Ventilator vom Kunden für beide Förderrichtungen eingesetzt werden.

Klimatisierung von Fahrerkabinen

Als Ventilator in Kondensatoren für die Klimatisierung von Fahrerkabinen eignet sich der Axialventilator der Baugröße 250 mit 50 mm Höhe. Ein Schutzgitter kann ohne Zunahme der Bauhöhe und ohne zusätzliches Befestigungsmaterial eingerastet werden.

Transportkälte

Auch für den Anwendungsbereich der Transportkälte hat ebm-papst rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren für 24 VDC Spannung im Programm. Diese ermöglichen Höchstleistungen auf kompaktem Einbauraum, sind regelbar und leise. Die Gebläse können über eine lineare Spannung und PWM angesteuert, alternativ ist auch eine Ansteuerung über LIN-Bus realisierbar.

Kein Verschleiß dank bürstenlosem DC-Motor

Ventilatoren von ebm-papst für den Einsatz in Nutzfahrzeugen sind mit bürstenlosen DC-Motoren ausgerüstet und arbeiten absolut verschleißfrei. Mit einer Lebensdauer von über 40.000 Stunden sind sie robust und wirtschaftlich.

