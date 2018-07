Merken Gemerkt

17.07.2018

Eberspächer beteiligt sich an PACE Telematics Beteiligung

Eberspächer beteiligt sich an der PACE Telematics, um den Ausbau cloudbasierter Mobilitätsdienste für seine Produkte zu beschleunigen. Der Esslinger Automobilzulieferer Eberspächer hält damit über 20 Prozent am Karlsruher Start-Up Unternehmen. Die drei Gründer bleiben als Mitgesellschafter in der Geschäftsführung.

von links: Dr. Martin Kern, Robin Schönbeck, Philip Blatter (PACE) und Geschäftsführung Heinrich Baumann (Eberspächer) © Eberspächer

Künftig sollen die cloudbasierten Mobilitätslösungen von PACE die Vernetzung von Eberspächer Komponenten untereinander, ebenso wie mit anderen Funktionen im Fahrzeug ermöglichen. Damit lassen sich gemeinsam Produkte für Werkstätten, Flottenbetreiber und Endkunden entwickeln.

PACE wurde 2015 gegründet und zählt über 30 Mitarbeiter. Seit Sommer 2016 bietet das Unternehmen eine cloudbasierte, zertifizierte Connected-Car Nachrüstlösung für Autofahrer an. Über den PACE Link, einen Adapter, der an die ODB-2-Schnittstelle gesteckt wird, verbindet sich das Fahrzeug via Bluetooth mit dem Smartphone. Der Nutzer kann mit der PACE App Funktionen wie ein elektronisches Fahrtenbuch, einen Spritspar-Trainer, automatischen Notruf, Find-my-Car-Funktion oder eine Fehlercode-Analyse nutzen. Neben diesen Funktionen für den Endkunden bietet PACE auch Services für B2B-Kunden.

