26.06.2019

DXC Technology schließt Luxoft-Übernahme ab Firmenkauf

DXC Technology hat die Übernahme von Luxoft abgeschlossen, die im Januar 2019 angekündigt wurde. Luxoft ist ein digitales Strategie- und Softwareentwicklungs-Unternehmen, das auch Lösungen im Bereich Automobil anbietet und jetzt als ein DXC-Technology-Unternehmen agiert.

© DXC Technology

Luxoft beschäftigt 13.000 Mitarbeiter und bietet digitale Strategieberatung und Software-Engineering-Dienstleistungen für Unternehmen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Die Marke Luxoft wird das Unternehmen beibehalten und als "A DXC Technology Company" auftreten. DXC bietet End-to-End-, Mainstream-IT- und digitale Dienstleistungen an.

