Merken Gemerkt

Merken

09.01.2019

dSPACE kooperiert mit Radarspezialisten miro-sys und ITS ADAS

dSPACE hat eine für den Automobilbereich exklusive Partnerschaft mit miro-sys und ITS geschlossen. Beide Unternehmen sind auf die Entwicklung von Testsystemen für Radarsensoren spezialisiert, bei denen „over-the-air“ dynamisch Radarechos simuliert werden. dSPACE wird diese Systeme weltweit vertreiben und in das eigene Angebot integrieren.

Die Unternehmen gehen außerdem eine Entwicklungskooperation ein, die auch den Erwerb von Intellectual Property (IP) durch dSPACE beinhaltet. Die neue Produktfamilie umfasst Angebote für die komplette Wertschöpfungskette vom Sensor-Test bei Chip-Herstellern über Hardware-in-the-Loop-Absicherungen bis zum Band-Ende-Test beim Automobilhersteller. Auch in der Homologation und im Aftermarket befinden sich Anwendungsfälle für die neuen dSPACE-Produkte.

Automobile Radarsensoren sind eine Schlüsseltechnologie, die immer weitreichendere Fahrerassistenzfunktionen und autonomes Fahren ermöglichen, denn mithilfe der Radartechnologie können Geschwindigkeiten und Entfernungen von Objekten in Echtzeit und bei extremen Wetterbedingungen bestimmt werden. Die Systeme von miro-sys und ITS weisen laut dSPACE präzise generierte Echos, große Reichweitenabdeckung, sowie eine hohe Flexibilität auf.

dSPACE wird die Lösungen für den Test von Radarsensoren unter dem Produktnamen dSPACE Automotive Radar Test Systems (DARTS) vermarkten. © dSPACE

Die dSPACE Automotive Radar Test Systems Produktfamilie besteht aus maßgeschneiderten Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Von mobilen Handgeräten über Systeme für den Labortisch bis hin zu Einschüben in Racks stehen Systeme in unterschiedlichen Bauformen für Testeinsätze in Produktionshallen oder Entwicklungslaboren zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Lösungen für den Stand-alone-Betrieb oder komplexe Radartestlösungen, die im Closed-Loop-Betrieb zusammen mit weiteren Simulatoren und einer Testautomatisierung einsetzbar sind. Die Systeme sind modular, skalierbar und durch Software voll konfigurierbar. So können zum Beispiel die Anzahl der zu simulierenden Echos, die Erkennungsbereiche, die Größen der zu erkennenden Objekte oder die Doppler-Frequenzen variiert werden. Zusätzliche High-Level-Funktionen, wie Störfestigkeitsbestimmungen (Norm-Interferer), Charakterisierung des Radarsensors (Leistung, Frequenzstabilität, Bandbreite, Chirp-Parameter), Testszenarien basierend auf Euro NCAP, erweitern den Applikationsumfang.

Die nun exklusiv von dSPACE erhältlichen Stand-Alone-Systeme werden bereits seit zwei Jahren in den mechatronischen Radarprüfständen von dSPACE eingesetzt.

zu dSPACE