Merken Gemerkt

Merken

17.12.2019

dSPACE eröffnet Regionalbüro im Silicon Valley Niederlassung

dSPACE eröffnet seinen zweiten Standort in den USA im Silicon Valley in San Jose, Kalifornien. Das neue Regionalbüro wird von dSPACE-Account-Manager Thorsten Oppermann geleitet, der bereits mit Kunden an der Westküste arbeitet.

Das dSPACE West Coast Regionalbüro © dSPACE

Der US-Hauptsitz von dSPACE Inc. befindet sich in Wixom, Michigan, einem Zentrum der US-amerikanischen Automobilindustrie. Das dSPACE West Coast Regionalbüro befindet sich in der 2540 N. First Street, Suite 201, San Jose, CA 95131.

"Rund um den neuen Standort haben wir uns bereits mit vielen High-Tech-Unternehmen vernetzt. Wir freuen uns, sie dabei zu unterstützen, Innovationen in den Bereichen Autonomes Fahren und Elektromobilität mit unseren Lösungen für Prototyping, Simulation, und Validierung schneller auf die Straße zu bringen“, sagte Dr. Peter Waeltermann, President von dSPACE Inc.

weitere Informationen