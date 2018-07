Merken Gemerkt

16.07.2018

dSPACE eröffnet Projektzentrum in Großbritannien Unternehmen

dSPACE gibt die Eröffnung eines neuen Projektzentrums in Warwick, Großbritannien, bekannt. Die Dependance im Vereinigten Königreich ergänzt den bestehenden Standort in Melbourn, Cambridgeshire. Das Projektzentrum Warwick kombiniert After-Sales-Support, Beratung, Engineering Services, Schulungen sowie Best Practices bei der Arbeit mit den dSPACE Werkzeugen.

© dSPACE

Auf 130 Quadratmetern bietet der neue Standort seinen britischen Kunden eine Mischung aus einer kollaborativen Arbeitsumgebung und umfangreichen Laborflächen mit dreiphasiger Stromversorgung. Hinzu kommen Vorführungsflächen, in denen technische Möglichkeiten und Software präsentiert werden können. Das Team in Warwick verfügt bereits über Erfahrung beim Entwickeln und Testen von komplexen Regelungssystemen. Dabei kann es auch auf Experten am Standort in Cambridgeshire und in den Entwicklungsabteilungen in Paderborn zurückgreifen.

Dr. Philip Clarke, Manager von dSPACE in Großbritannien, sagt: „Wir freuen uns, so unmittelbar an einem unserer wichtigsten Märkte vertreten zu sein. Warwick ist ein Schwerpunkt der britischen Automobilindustrie und wir wollen auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren können.“ Der Leiter des Projektzentrums, Dr. Keith James bekräftigt: „Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel in der britischen dSPACE Geschichte aufzuschlagen und weiter auszubauen. In diesem Projektzentrum werden wir unseren bekannt herausragenden Support und unser hohes Serviceniveau widerspiegeln – beides Eigenschaften, die auch bereits die anderen dSPACE Projektzentren auf der ganzen Welt auszeichnen“.

