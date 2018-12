Merken Gemerkt

17.12.2018

dSPACE eröffnet Entwicklungsstandort in Kroatien Niederlassung

dSPACE hat einen Entwicklungsstandort in Kroatien eröffnet, an dem 33 Mitarbeiter tätig sein werden. Die dSPACE Engineering in Zagreb wird die Produktentwicklung in Paderborn unterstützen.

Durch den Ausbau und die Internationalisierung seiner Entwicklungskapazitäten will das Unternehmen Kundenwünsche und Trendthemen, unter anderem beim vernetzten und autonomen Fahren, noch flexibler bedienen.

Die neuen Entwicklungskapazitäten werden in die bestehende Werkzeug- und Prozesslandschaft der Produktentwicklung von dSPACE integriert. „Durch unsere moderne Infrastruktur und neueste Entwicklungsmethoden sind wir bestens mit den anderen dSPACE Standorten auf der ganzen Welt vernetzt“, sagte Borivoje Dermanovic, Section Manager von dSPACE Engineering d.o.o. in Zagreb.

Mit dem feierlichen Durchschneiden des Bandes nahm der Entwicklungsstandort den Betrieb auf: Dr. Hans-Joachim Rabe, CEO dSPACE engineering d.o.o., Borivoje Dermanovic, Section Manager Implementation Software, dSPACE engineering d.o.o. und Harald Seibel, stellvertretender deutscher Botschafter in Kroatien. © dSPACE

