20.05.2019

DRÄXLMAIER eröffnet Batteriewerk eMobility

Im Mai 2019 beginnt die DRÄXLMAIER Group in Sachsenheim bei Stuttgart mit der Serienfertigung des 800-V-Gesamtbatteriesystems für den rein elektrisch betriebenen Porsche Taycan. Auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern hat das Unternehmen dafür eine hochautomatisierte Produktion aufgebaut.

Automatisierte Batterieproduktion am Standort in Sachsenheim © DRÄXLMAIER

Die DRÄXLMAIER Group hat bereits seit 2009 Know-how über Speichersysteme aufgebaut. Zunächst entwickelten Experten erste Prototypen für Batteriesysteme. Es folgten zahlreiche Konzeptaufträge für Hochvoltbatterien in Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen und Elektroautos von Premiummarken. In Sachsenheim bei Stuttgart eröffnet der Automobilzulieferer nun sein erstes Batteriewerk. In den vergangenen Monaten sind dort hochautomatisierte Produktionsanlagen entstanden. Automatisiert werden darin die Batteriemodule gesetzt, weitere Komponenten montiert und schließlich umfangreiche Tests durchgeführt. Das so in Serie produzierte Gesamtbatteriesystem wird den ersten rein elektrisch betriebenen Porsche mit E-Power versorgen.

Am DRÄXLMAIER Standort in Sachsenheim ist neben der modernen Batterieproduktion außerdem eine Entwicklungsabteilung angesiedelt. Die Entwickler arbeiten dort an Innovationen für moderne Batteriesysteme.

Im Geschäftsfeld Speichersysteme entwickelt und fertigt die DRÄXLMAIER Group fahrzeugspezifische, individuell konfigurierbare Hochvolt-Batteriesysteme sowie einzelne Komponenten für Hochvoltspeicher. Der E-Baukasten aus dem Hause DRÄXLMAIER umfasst neben dem Speichersystem selbst alle Produkte von der Ladedose über das Hochvoltbordnetz bis hin zu verschiedensten elektronischen Komponenten, die intelligent messen, verteilen und absichern sowie zuverlässig kontaktieren. Alle Lösungen entstehen bei DRÄXLMAIER im Haus – beginnend von der Entwicklung bis hin zur Fertigung.

