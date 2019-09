Merken Gemerkt

16.09.2019

Digitaler Türöffner mit Smartphone-basierter Zugangslösung IAA 2019

Die Smartphone-basierte Zugangslösung CoSmA, die im Honda e zur Verfügung steht, wurde von Continental entwickelt. Zusätzlich zum Autoschlüssel erhalten Käufer eines neuen Honda e einen virtuellen Schlüssel auf ihr Smartphone. Mit der My Honda+ App können sie das Fahrzeug so über Bluetooth Low Energy (BLE) fernbedient entriegeln.

Mit der Lösung erhalten Fahrzeughalter mehrere virtuelle Schlüssel gleichzeitig – und können ihr Fahrzeug beispielsweise mit Familie und Freunden teilen, indem sie den virtuellen Schlüssel an andere Fahrer senden. Neben der Hardware für BLE umfasst CoSmA das Backend-Schlüsselmanagement in der Continental.cloud, wo Schlüssel erstellt und sicher verarbeitet werden. CoSmA funktioniert mit Android- und Apple-Smartphones und ist nicht auf die Hardware oder den Anbieter des Smartphones beschränkt. Nach der ersten Einführung ist der Honda e in Europa ab 2020 erhältlich.

Besucher der IAA in Frankfurt (12.–22. September) können sich das Fahrzeug am Messestand von Honda in Halle 8 (Stand A21) ansehen. © Continental

