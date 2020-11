Merken Gemerkt

12.11.2020

Digitaler MQ! Innovation Summit Experten diskutieren die Mobilität der Zukunft

Audi lud auch in diesem Jahr unter dem Motto #neverstopquestioning internationale Experten zu einer digitalen Diskussion zur Zukunft der Mobilität ein. In den digitalen Diskussionsforen zeigen sich die unterschiedlichen Sichtweisen der Keynote-Speaker auf die Zukunft der Mobilität.

Auch in diesem Jahr stellten sich Experten die zentralen Fragen: Gibt es einen „Mobilitätsquotienten (MQ)“ analog einem IQ? Und wie kann dieser gemessen werden? Wie definieren wir zukünftig nachhaltige Mobilität? Wie können die Kundenbedürfnisse bestmöglich in die Produktentwicklung einfließen? Dies sind nur einige der Fragen, welche die 1500 Teilnehmer aus 70 Ländern sowie externe und interne Experten während der vergangenen zwei Tage in verschiedenen Formaten digital bearbeiteten.



“Es ist heutzutage unglaublich spannend in der Tech-Industrie zu arbeiten. Wir treffen auf große Herausforderungen und sehen gleichzeitig auch viele Chancen. Es ist ein großartiges Spannungsfeld, um Ideen zu realisieren. Bei Audi leben wir Veränderung und Vorsprung“, sagt Sabine Maaßen, Vorständin für Personal und Organisation der AUDI AG in ihrer Abschlussrede. Zuvor gaben nach der Eröffnung durch den Audi-Vorstandsvorsitzenden Markus Duesmann zwei Tage lang internationale Keynote Speaker zukunftsweisende Impulse für eine intensive Diskussion zu unterschiedlichen Aspekten der Mobilität der Zukunft. In digitalen Diskussionsforen wurden die Themen dann vertieft und zwischen den externen sowie den Audi-Experten diskutiert. Hierbei standen zum Beispiel die User Experience bei der Nutzung von Mobilitätsangeboten, die Potentiale Künstlicher Intelligenz oder Batterietechnologien im Fokus des Austauschs.

Neugierde behalten und Fragen stellen

Tristan Harris, Mitbegründer des Center for Humane Technology, ging in seiner Keynote auf die ethische Komponente von Künstlicher Intelligenz ein. Er warnte vor der zunehmenden Einflussnahme durch intelligente Algorithmen der sozialen Medien und plädierte für eine bewusste Nutzung der Technologieplattformen.



Auch Harper Reed, Technologe, Unternehmer und Hacker, sprach diese Herausforderung an: „Eine Künstliche Intelligenz (KI) lernt nicht wie ein Mensch. Sie kreiert unerwartetes Wissen und unvorhergesehene Ergebnisse.“



Sabine Maaßen, Vorständin für Personal und Organisation der AUDI AG, bei ihrer Abschlussrede beim MQ! Innovation Summit ©Audi

Anna Nixon, Robotics Expertin und STEM4Girls-Mitbegründerin (STEM, von engl.: Science, Technology, Engineering, Mathematics) erläuterte, wie wichtig es ist, auch als erwachsene Person die Neugierde beizubehalten: „Manchmal ist es wichtiger die richtigen Fragen zu stellen als die richtigen Antworten zu haben. Wenn wir nicht ausreichend Fragen stellen entgehen uns viele Informationen und Möglichkeiten.“

Prof. Sebastian Thrun, Mitgründer der Online‐Akademie Udacity und Kitty Hawk, Hersteller elektrischer Luftfahrzeuge, sieht in der Zukunft enormes Potential für Innovationen: „Nur etwa ein Prozent der interessanten Produkte wurden bisher erfunden, es gibt also mehr als 99%, die weder erfunden noch an die bisher gedacht wurde – Alles ist möglich!“

Highlight-Mitschnitte der Keynotes und Diskussionen werden hier sein.

Führende Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren beim MQ! Innovation Summit, ob es einen Mobilitätsquotienten (MQ) analog eines IQ gibt. Diese Leitfrage beschäftigt die Teilnehmer seit dem ersten MQ! Innovation Summit. Mit dem Motto #neverstopquestioning wurde der MQ! Innovation Summit 2017 ins Leben gerufen und fand vergangenes Jahr erstmals international in Peking statt.

Quelle reduzieren erweitern Audi AG