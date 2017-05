Merken Gemerkt

Merken

17.05.2017

Digitaler Fahrzeugschlüssel für das Smartphone

Gemalto stellt über seinen Trusted Services Hub (TSH) den neuen digitalen Fahrzeugschlüssel der Daimler AG für die Mercedes-Benz E-Klasse zur Verfügung. Damit können Autofahrer ihr Fahrzeug mit einem NFC-Smartphone öffnen, verschließen und starten.

Der TSH von Gemalto ermöglicht eine nahtlose und sichere Bereitstellung der digitalen Schlüssel über die Luftschnittstelle für jede Art von Telefon, das die Lösung unterstützt.

Indem die digitalen Schlüssel über das TSH von Gemalto sicher auf ein Secure Element heruntergeladen werden, öffnen und schließen Autofahrer ihre Fahrzeuge durch einfaches Davorhalten des Smartphones an die Wagentüre. Der Motor wird gestartet, indem das Telefon in die Ladestation am Armaturenbrett gesteckt und anschließend der Startschalter betätigt wird. Da dieser Vorgang auch funktioniert, wenn der Akku des Smartphones einmal leer sein sollte, können Autofahrer auf den herkömmlichen Autoschlüssel verzichten.

Als integraler Bestandteil des „Mercedes me connect"-Programms fügt sich der digitale Fahrzeugschlüssel nahtlos in alle Services ein, die den Ansprüchen moderner Mobilität und der digitalen Lebensart der Nutzer gerecht werden.

Mehr Informationen zu TSH von Gemalto