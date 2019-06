Merken Gemerkt

18.06.2019

Die Firma ENGMATEC feiert ihr 25jähriges Jubiläum Firmennews

Am 28. April 1994 wurde die ENGMATEC GmbH gegründet. Der Automatisierungsspezialist hatte anfangs 14 Angestellte und begann zunächst mit der Produktion von Prüfadaptern für Schnurlostelefone und Handys. In dieser Zeit kamen gerade die ersten Handys auf den Markt. Heute beschäftigt die Firma rund 180 Mitarbeiter an ihrem Standort in Radolfzell und weiteres Personal bei der Tochterfirma in Rumänien.

© Engmatec

ENGMATEC hat seither das Portfolio sehr erweitert und entwickelt Automationslösungen für verschiedenste Fertigungsprozesse von der Montage bis zur Verpackung. Große Relevanz haben für die Firma inzwischen Zukunftsthemen wie Autonomes Fahren, E-Mobilität, Industrie 4.0 oder Hochfrequenz-Test. Die Global Player der Automobilzulieferindustrie zählen zu den größten Kunden des Hightech-Unternehmens.

