25.01.2017

Dialogforum Software Engineering 2017 Programm online!

Das Programm des Dialogforum Software Engineering am 8. März 2017 in Göppingen ist ab sofort online verfügbar. Im Fokus stehen aktuelle Fragen rund um die Entwicklung qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Software in den Bereichen Automotive, Industrie und Medizin.

Das Dialogforum, ausgerichtet von HANSER Tagungen und Messen und der TZM GmbH, bietet eine branchenübergreifende Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen. Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungen werden in Form von Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen vorgestellt und diskutiert.

Die Themenschwerpunkte sind:

Session Medizin: Systemvernetzung & Connectivity

Session Industrie: User Experience & IoT

Session Automotive: Software Qualität & Testautomatisierung

Als Vortragende mit dabei sind unter anderem Experten von Daimler AG, Design Tech, DFKI GmbH, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fritz Stephan GmbH, GE Medical Systems Information Technologies GmbH, Heldele Automation GmbH, Ingenieurbüro Brinkmeyer & Partner, Jakob Gerhardt GmbH Automatische Verkaufsanlagen, MARQUARDT GmbH und Microsoft Corporation.

Abgerundet wird die Tagung durch eine Vorabendveranstaltung in entspannter Atmosphäre, die viel Raum für vertiefende Gespräche und Networking bietet.

Bis zum 6. Februar 2017 ist eine Anmeldung noch zu Frühbucherkonditionen möglich.

Das ausführliche Programm sowie weiterführende Informationen finden Sie unter: www.softeng-forum.de