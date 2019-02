Merken Gemerkt

19.02.2019

DG Technologies und Softing Automotive kooperieren Zusammenarbeit

DG Technologies und Softing Automotive haben eine strategische Partnerschaft beschlossen und werden ab sofort in der NAFTA-Region zusammenarbeiten. Beide Unternehmen bieten komplementäre Produkte und Dienstleistungen an. Die Kombination der Portfolios soll zur Entwicklung neuer Produkte und Lösungen in den Bereichen Fahrzeugdiagnose und Sicherheit der Fahrzeugkommunikation führen.

© Softing

Durch die Zusammenarbeit können beide Partner die Anforderungen der Automobilbranche abdecken und auf die wachsende Nachfrage nach diesen Produkten - insbesondere in den USA und in Kanada -, reagieren. Neben der Bereitstellung schlüsselfertiger Lösungen ermöglicht die strategische Partnerschaft auch eine Zusammenarbeit hinsichtlich neuer Serviceangebote und der Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen technischen Supports vor Ort.

Die in Farmington Hills (MI, USA) ansässige DG Technologies, ist Anbieter von Diagnose- und Fahrzeugnetzwerklösungen für den Automobil- und Heavy-Duty-Markt und arbeitet dabei mit inländischen und ausländischen Automobilherstellern sowie Tier 1&2-Zulieferern zusammen. DG Technologies hat langjährige Beziehungen zu SAE International, Automobil- und Heavy-Duty-OEMs sowie Tier-1&2-Zulieferer und bietet seit 30 Jahren Diagnoseprodukte und Entwicklungswerkzeuge im Nachrüst- und Zubehörmarkt an.

Softing Automotive Electronics deckt die Kernthemen Diagnose, Messen, Testen und Kommunikation in der Automobilelektronik ab. Das Leistungsangebot umfasst Hard- und Softwareprodukte, passgenaue Lösungen sowie Consulting und Engineering vor Ort. Softing Automotive setzt bei seinen Entwicklungen auf Standardisierung und ist dabei als aktives Mitglied in den wesentlichen Standardisierungsgremien der Automobilelektronik, so z. B. SAE International, ASAM und ISO, vertreten.

