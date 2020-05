Merken Gemerkt

Merken

08.05.2020

DFKI in Bremen beginnt Erweiterungsbau mit neuen Testanlagen und Werkstätten Mehr Platz für Künstliche Intelligenz

Sechs Jahre und sechs Tage nach der Eröffnung des ersten eigenen Gebäudes hat der Standort Bremen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt aufgenommen. Der Erweiterungsbau in der Robert-Hooke-Straße 1 im Technologiepark Bremen ergänzt die Forschungseinrichtung um neue Testanlagen, Werkstätten und Integrationsräume und schafft so ein einmaliges Angebot für Wissenschaft und Industrie.

Neuer Raum für Roboter, Testanlagen, Werkstätten und Büros: Am 4. Mai 2020 hat das DFKI mit den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt in der Robert-Hooke-Straße 1 in Bremen begonnen. Das erste eigene Gebäude mit seiner europaweit einmaligen Maritimen Explorationshalle wurde 2013 eröffnet. Mit dem Erweiterungsbau reagiert das DFKI auf das Wachstum am Standort Bremen und schafft neuen Raum für Forschungsthemen wie Mensch-Maschine-Kooperation, Weltraumrobotik und Eingebettete Systeme.

Auf rund 4.500 Quadratmetern Baufläche entsteht im zweiten von insgesamt drei Bauabschnitten ein weitläufiger Anbau mit ergänzenden Räumlichkeiten für die zwei Bremer Forschungsbereiche Robotics Innovation Center und Cyber-Physical Systems. Die erweiternden Baumaßnahmen schließen direkt an das existierende Gebäude an und sollen planmäßig im August 2021 abgeschlossen werden.

© Hidde Timmermann ArchitektenGmbH, Braunschweig

Mondkrater-Nachbau und Salzwasserbecken

Das Kernstück ist eine 17 Meter hohe Multifunktionshalle, die zukünftig den Mondkrater-Nachbau aus dem Nachbargebäude in der Robert-Hooke-Straße 5 beherbergt und vom Foyer aus eingesehen werden kann. Durch einen Deckenkran mit einer Tragkraft von 12,5 Tonnen und weitläufigen Projektflächen können in der neuen Halle auch große Systeme eingesetzt und vielseitige Forschungsprojekte verfolgt werden. Zusammen mit der bereits bestehenden Maritimen Explorationshalle und ihrem 3,4 Millionen Liter fassenden Salzwasserbecken entsteht so eine einzigartige Forschungslandschaft für die Weltraum-, Terrestrische und die Maritime Robotik.

Werkstätte und Labore

Der zentrale Abschnitt wird flankiert von Werkstätten und Integrationsräumen auf der Ost- und Büros und Projekträumen auf der Westseite. Hier kommen unter anderem ein Elektroniklabor, ein Batterielager und zweigeschossige Experimentierumgebungen unter, die Platz für Bewegungstests mit Robotern und selbstentwickelte Elektro-Fahrzeuge bieten. Hinzu kommen Arbeitsräume für Lackier- und Schleifarbeiten, Kunststoffbearbeitung, schnellen Modellbau und Laserfertigungen. Auch für die Rehabilitationsrobotik entsteht mit einem sechseinhalb Meter hohen Living Lab ein eigener Raum mit einer Schwerkraftkompensationsanlage, die Experimente mit Laufrobotern und Exoskeletten ermöglicht.



© DFKI GmbH, Foto: Thomas Frank

Räumliche Zusammenführung vernetzt Mitarbeiter

Die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher in vier unterschiedlichen Gebäuden forschen, wird nicht nur durch die räumliche Zusammenführung verbessert: Neue Seminar- und Konferenzräume bieten ausreichend Platz für Arbeitsgruppen und wissenschaftliche Vorträge, während die hauseigene Kindergruppe von einer eigenen Terrasse und einem Spielplatz profitiert. Die Außenanlage gestaltet sich zukünftig durch Parkplatzflächen, Ladesäulen, automatische Rolltore und eine rund 260 Meter langen Teststrecke für Roboter und Fahrzeuge.

Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Kirchner, Standortleiter des DFKI Bremen, erklärt zum gestrigen Baubeginn: „Wir sind froh, dass mit der Erweiterung unseres Gebäudes neue Möglichkeiten und Experimentierumgebungen für die Forschung an Künstlicher Intelligenz entstehen. Speziell am Standort Bremen mit seinen hervorragenden Verbindungen zwischen Forschung, Land und Wirtschaft und seiner hohen KI-Kompetenz können wir unsere mehr als zehnjährige Erfahrung ausbauen und den Anforderungen an eine Künstliche Intelligenz für den Menschen gerecht werden.“

Dr. Walter Olthoff, Kaufmännischer Geschäftsführer des DFKI, ergänzt: „Der zweite Abschnitt des Bremer Neubaus ist ein großer Schritt für eine Forschungseinrichtung ohne staatliche Grundfinanzierung. Wir freuen uns, mit viel eigener Kraft und durch Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung diesen zukunftsweisenden Schritt möglich machen und den zweiten Bauabschnitt einleiten zu können.“

Hierzu werden rund 13 Millionen Euro investiert, von denen 4,3 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) stammen. Die weiteren rund zwei Drittel der Baukosten finanziert das DFKI aus eigenen Mitteln. Ausgeführt wird das Vorhaben von der AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH & Co. KG.

robotik.dfki-bremen.de