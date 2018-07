Merken Gemerkt

27.07.2018

DFKI-Forscherteam erhält NVIDIA Pioneer Award Forschungspreis

Als einziges europäisches Team wurden die Forscher vom DFKI Deep Learning-Kompetenzzentrum für ihre Arbeit „What do Deep Networks Like to See?“ mit dem NVIDIA Pioneer Award ausgezeichnet. Die Forschungsabhandlung ermöglicht einen neuartigen Einblick in die Verarbeitungsprozesse neuronaler Netzwerke.

Jensen Huang, CEO von NVIDIA, und Sebastian Palacio, DFKI (© NVIDIA)

Das Analyseverfahren der DFKI-Forscher soll weitreichende Einblicke in die Eigenschaften und Verarbeitungsprozesse tiefer neuronaler Netze erlauben, die sonst weitestgehend undurchsichtig sind. Dabei werden die Vorgänge von außen von einem zweiten neuronalen Netz betrachtet. Ein leistungsstarker Auto-Encoder erhält Rückmeldung über die Ergebnisse der Analyse und passt die Eingabe entsprechend an, so dass Fehler reduziert werden. Erkennt das Netz beispielsweise ein Motiv auf einem Bild nicht richtig, so wird der Input nach dem Gusto des Netzes angepasst. Hieraus lassen sich Rückschlüsse über die bevorzugten Entscheidungswege der gängigsten Modelle ziehen und diese verständlich visualisieren. Kurzum. Das Verfahren bringt Licht in die Vorgänge der „Black Box“ des Deep Learning und hilft, die Prozesse nachvollziehbarer zu machen. Das ist ein zentraler Aspekt, wenn Maschinen Entscheidungen im Sinne des Menschen treffen sollen.

Entwickelt wurde die Technologie im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt DeFuseNN. Neben dem DFKI, dem einzigen Preisträger aus Europa, wurden Institutionen wie die Stanford University, Tsinghua University, University of Toronto, University of Tokyo und University of Washington, Chinese Academy of Science, Peking University ausgezeichnet.

