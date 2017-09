Merken Gemerkt

Merken

14.09.2017

Design-Preise für Volvo Designteam und Volvo XC60

Der Rat für Formgebung wählte die Designer der schwedischen Automobil-Marke zum „Team of the Year“ und würdigte damit ihre Verdienste, die sich in der Optik aller neuen Volvo Modelle widerspiegeln. Außerdem wurde der neue Volvo XC60 als eines der schönsten Serienfahrzeuge, die in den vergangenen Monaten auf den Markt gekommen sind, prämiert. Beide Auszeichnungen wurden am Rande der Internationalen Automobil-Ausstellung verliehen.

Der Rat für Formgebung wählte die Designer der schwedischen Automobil-Marke zum „Team of the Year“ und würdigte damit ihre Verdienste, die sich in der Optik aller neuen Volvo Modelle widerspiegeln. Außerdem wurde der neue Volvo XC60 als eines der schönsten Serienfahrzeuge, die in den vergangenen Monaten auf den Markt gekommen sind, prämiert. Beide Auszeichnungen wurden am Rande der Internationalen Automobil-Ausstellung verliehen.

Als formschönes Serienfahrzeug wurde zusätzlich in diesem Jahr die zweite Modellgeneration des Volvo XC60 prämiert, die das Erbe eines globalen Bestsellers antritt. „Das Exterieur kennzeichnet eine athletische Form von subtiler, zeitloser Schönheit. Der Innenraum ist eine meisterhafte Komposition aus durchdachter Architektur, schönen Materialien und neuen Techniken – alles perfekt vereint“, heißt es in der Begründung.

Der „Automotive Brand Contest“ ist der einzige internationale Designwettbewerb für Automobilmarken. Mit den Auszeichnungen prämiert der 1953 gegründete Rat für Formgebung herausragendes Produkt- und Kommunikationsdesign in insgesamt elf Kategorien sowie vier Sonderkategorien.

Thomas Ingenlath, Design-Chef und Vorstand der Volvo Car Group sowie CEO bei der Volvo Performance Marke Polestar (2.v.l.) und Robin Page, Senior Vice President für Design bei der Volvo Car Group (2.v.r.) nehmen die Auszeichnung von Wiebke Lang, Chefredakteurin designreport (links) und Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung (rechts) entgegen. © Volvo Car Group