15.07.2019

Denso und Toyota gründen Joint Venture für Halbleiter Kooperation

Toyota Motor Corporation gründet gemeinsam mit Denso ein Joint Venture zur Erforschung und Entwicklung von Halbleitern. Vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden soll das Gemeinschaftsunternehmen im April 2020 an den Start gehen. Bis dahin prüfen der japanische Automobilkonzern und der Zulieferer die Details.

Im Juni 2018 haben Denso und Toyota die Bündelung der Entwicklung und Produktion elektronischer Komponenten bei Denso beschlossen. Mit dem Joint Venture stärkt Denso nun die Forschung und Entwicklung von Halbleitern. Das Unternehmen, das mit einem Kapital von 50 Millionen Yen (knapp 410.000 Euro) startet, wird unter anderem an Grundstrukturen und Verarbeitungsverfahren von Halbleitern der nächsten Generation arbeiten und entsprechende elektronische Komponenten entwickeln. Dazu gehören Leistungsmodule für Elektrofahrzeuge und automobile Überwachungssensoren.

Um die Arbeit zu beschleunigen und die eigene Erfahrung einzubringen, beteiligt sich Toyota mit 49 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen. Der Automobilkonzern kann so technologische Innovationen für seine Mobilitätsdienstleistungen und Fahrzeuge frühzeitig in Angriff nehmen.

