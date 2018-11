Merken Gemerkt

30.11.2018

DENSO kooperiert mit Infineon Zusammenarbeit

Infineon Technologies und DENSO, ein Zulieferer von Automobiltechnologien, arbeiten in den Bereich automatisiertes Fahren und Elektromobilität zusammen. Dazu hat DENSO Infineon-Aktien im Wert eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrages erworben.

© Infineon

DENSO hat seinen Sitz in Kariya, Japan, unterhält etwa 220 Niederlassungen in 35 Ländern und Regionen (inkl. Japan) und beschäftigt zirka 170.000 Mitarbeiter weltweit. Der konsolidierte weltweite Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018 48,1 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Geschäftsjahr investierte DENSO 8,8 Prozent vom Umsatz in Forschung und Entwicklung.

Infineon Technologies ist ein Anbieter von Halbleiterlösungen und hat mit rund 40.100 Beschäftigten im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielt.

