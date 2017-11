Merken Gemerkt

30.11.2017

DENSO: Head-Up-Display für Projektion von fast 24-Zoll Mensch-Maschine-Schnittstelle

DENSO, ein Zulieferer von Automotive Technologien, Systemen und Komponenten, hat ein TFT-LCD Head-up-Display (HUD) entwickelt, das für den Fahrer Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert. Diese Mensch-Maschine-Schnittstelle ist nach DENSO-Angaben das weltweit größte Head-Up-Display mit fast 24-Zoll-Projektion.

Das HUD wird erstmals im neuen 2018er Lexus LS zum Einsatz kommen. Es projiziert etwa drei Meter vor dem Fahrer wichtige Informationen über das Fahrzeug und die Umgebung virtuell direkt in das Sichtfeld. Dies ermöglicht dem Fahrer einen intuitiveren Zugang zu relevanten Daten, ohne dass er die Blickrichtung ändern muss. Dabei werden nicht nur Basisinformationen wie Tempolimits und die aktuelle Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Mit Hilfe externer Sensoren kann beispielsweise auch die Position von Fußgängern angezeigt werden. Ein weiterer Vorteil sind Navigationshinweise: So unterstützt die Technologie den Fahrer beim Abbiegen an Kreuzungen durch Einblendung eines Pfeils, der die richtige Spur anzeigt. Außerdem steuert das HUD auch relative Position und Farbe der angezeigten Informationen und nutzt weitere optische Effekte bei der Projektion, ohne den Fahrer zu beeinträchtigen. Das Display ist heller als üblich, um eine gute Lesbarkeit auch bei sehr hellen Tageslichtverhältnissen zu gewährleisten.

Da der Fahrer mit einem Head-up-Display den Blick nicht von der Straße nehmen muss, ist laut Anbieter damit zu rechnen, dass sie zu einer Schlüsseltechnologie für die globale Automobilindustrie werden. DENSO entwickelt HUDs seit 1991 und wird im Sinne seiner Vision einer unfallfreien Gesellschaft weiterhin an der Entwicklung innovativer Sicherheitstechnologien arbeiten.

Die innovative Mensch-Maschine-Schnittstelle kommt im 2018er Lexus LS zum Einsatz © DENSO

