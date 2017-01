Merken Gemerkt

20.01.2017

Delphi und Mobileye: Hochautomatisiert durch Las Vegas

Delphi Automotive und Mobileye haben auf der CES in Las Vegas mit einer automatisierten Demonstrationsfahrt auf einer etwa 10 Kilometer langen, anspruchsvollen Teststrecke mitten durch den Verkehr der Wüstenstadt die Leistungsfähigkeit ihres automatisierten Fahrlösung CSLP (Centralized Sensing Localization and Planning) vorgestellt.

CSLP ist eine automatisierte Fahrlösung mit Umfelderkennung, leistungsfähiger Prozessorplattform und kann ab 2019 in Serie gehen. "In diesem Rennen um die Einführung der ersten fahrerlosen Fahrzeuge werden drei Faktoren die Technologieführer von den anderen Wettbewerbern abheben", ist Glen De Vos, Vizepräsident von Delphi überzeugt: "Das Know-how bei der Kamera-, Radar- und Lidar-Sensorik, die Rechengeschwindigkeit und das automobile Gesamtverständnis. In unserem CSLP-System sind alle diese Kompetenzen optimal umgesetzt, was die Testfahrten während der CES in Las Vegas auch belegt haben."

Dort hat das Demonstrationsfahrzeug alltägliche Verkehrssituationen wie etwa Autobahnauf- und abfahrten, Tunnelpassagen und dichten innerstädtischen Verkehr mit Fußgänger- und Radfahrerverkehr, bewältigt. CSPL besteht aus der Lokalisierung der Fahrzeugposition mit einer Abweichung von weniger als 10 Zentimeter (auch ohne GPS-Verbindung), einer Freiflächenerkennung für die Trajektorienbildung auch bei fehlenden Fahrbahnmarkierungen oder bei Fahrbahntrennungen, eine 360-Grad-Fußgängererkennung sowie eine dreidimensionale Fahrzeugerkennung.

Zukünftig werden die vom Delphi-Tochterunternehmen Ottomatika entwickelten Fahrer-Verhaltensmodelle mit den Mobileye-Methoden der künstlichen Intelligenz verknüpft. Auf diese Weise will man digitale Verhaltens- und Interaktionsmuster entwickeln, bei denen das Fahrzeug im Stadtverkehr selbstständig mit menschlichen Verkehrsteilnehmern und Fahrzeugen kommuniziert.