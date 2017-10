Merken Gemerkt

27.10.2017

Delphi übernimmt nuTonomy

Delphi Automotive hat eine Vereinbarung zur Übernahme von nuTonomy für einen Kaufpreis von 400 Mio. US$ und Earn-Outs von ca. 50 Mio. US$ unterzeichnet. Mit der Übernahme des Startups will Delphi Lösungen für das autonome Fahren und Mobility-on-Demand voranbringen.

nuTonomy wurde 2013 von Dr. Karl Iagnemma und Dr. Emilio Frazzoli gegründet und kürzlich vom World Economic Forum zum Technologiepionier ernannt. nuTonomy entwickelt eine proprietäre Softwarelösung für Mobility-on-demand-Lösungen. Das Unternehmen wird mehr als 100 Mitarbeiter, davon 70 Ingenieure und Wissenschaftler, zu Delphis bereits 100 Mann starkem AD-Team beisteuern, und Delphi Zugang zu Neukunden und Märkten im entstehenden Mobilitätsraum verschaffen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Delphi über AD-Einheiten in Boston, Pittsburgh, Singapur, Santa Monica und im Silicon Valley verfügen. nuTonomy wird weiterhin in Boston ansässig bleiben, wo beide Unternehmen derzeit Pilotprogramme zur autonomen Mobilität durchführen. Durch die Verbindung der Aktivitäten mit nuTonomy in Boston, Singapur und anderen Pilotstädten rund um den Globus wird Delphi bis zum Jahresende 60 autonome Fahrzeuge auf drei Kontinenten im Straßeneinsatz haben, mit dem Ziel, die weltweite Flotte und die technologische Entwicklung noch weiter auszubauen.

Die Übernahme von nuTonomy ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Investitionen, die Delphi mit dem Ziel tätigt, seine Position im Bereich neue Mobilität auszubauen. Dazu gehörten auch die Übernahmen des AD-Softwareunternehmens Ottomatika und der Datendienstleister Control-Tec und Movimento.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

© nuTonomy

