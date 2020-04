Merken Gemerkt

21.04.2020

Dekra testet Ladetechnologie mit Testsystem von Keysight Einsatz interoperabler Ladelösungen über verschiedene Standards und Schnittstellen hinweg

DEKRA setzt das Scienlab Charging Discovery System (CDS) von Keysight ein, um die Ladetechnologie innerhalb eines Elektrofahrzeugs (Electric Vehicle, EV) oder einer Ladestation (Electric Vehicle Supply Equipment, EVSE) zu testen und zu zertifizieren.

Das Scienlab Charging Discovery System (CDS) der Serie SL1040A ist eine Lösung für ganzheitliche Tests aller AC- und DC-Ladeschnittstellen für Elektrofahrzeuge (EV) und deren Ladestationen (EVSE). Dank seines modularen Designs kann das CDS an spezifischen Anforderungen angepasst werden. © Keysight

Der EV-Markt wird zwischen 2019 und 2030 voraussichtlich um mehr als 21% CAGR wachsen. DEKRA, einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet Test, Inspektion und Zertifizierung, wird die Ladetesttechnologie von Keysight Scienlab einsetzen, um EV-Ladelösungen zu ermöglichen, die mit einer Vielzahl von Ladeschnittstellen, Stromnetzen und internationalen Standards konform sind.

„Durch die Partnerschaft mit Keysight kann DEKRA die Automobilindustrie besser mit Lösungen in einem Bereich bedienen, in dem das Stromnetz auf die Automobilwelt trifft“, so Beat Kreuter, Vice President der Business Line Product Safety Testing bei DEKRA. „Mit den Lösungen von Keysight können wir die Sicherheit im Straßenverkehr durch den Einsatz hochautomatisierter Prüftechnik verbessern.“

Bereits im vergangenen Jahr trat Keysight der Charging Interface Initiative (CharIN) bei, einem Zusammenschluss von Branchenexperten aus dem gesamten Automobil-Ökosystem, um die Etablierung eines globalen Standards für das Laden von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Ein gemeinsamer Standard garantiert die Interoperabilität zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen. Die CDS-Lösung von Keysight verwendet ein modulares Design, das es den Nutzern ermöglicht, die Lade-Interoperabilität zwischen jedem EV und jedem EVSE sowie zwischen allen Komponenten des Lade-Netzwerks zu überprüfen.

