18.10.2017

DEKRA: Testareal für das vernetzte Fahren

Die DEKRA errichtet in Málaga/Spanien ein Testareal für das vernetzte Fahren. Die Einrichtung ist Teil des internationalen Prüfnetzwerks für automatisierte und vernetzte Mobilität von DEKRA. Durch den Einsatz von Test- und Nachahmungsszenarien mit realen Fahrzeugen sowie Laboren geht die Einrichtung in diesen Tagen in Betrieb. Die offizielle Eröffnung ist für Ende des Jahres 2017 geplant.

Die Testanlage wird Teil des internationalen DEKRA Testverbunds. Der Standort Málaga konzentriert sich dabei auf Forschung und Entwicklung sowie auf Produktprüfungen im frühen Entwicklungsstadium. Das Testoval des DEKRA Technology Centers in Klettwitz/Deutschland sowie der kürzlich übernommene Lausitzring werden als Teststrecken für die Prüfung von Fahrfunktionen und Gesamtsystemen sowie Infrastruktur ausgebaut. DEKRA plant darüber hinaus weitere Zentren in Ostasien und den USA, um Testroutinen und innovative Prüfeinrichtungen zu entwickeln sowie die Standardisierung in der Branche voranzutreiben.

Das neue Testareal wird eine Fläche von bis zu 50.000 Quadratmetern umfassen, was sieben Fußballfeldern entspricht. Das Projekt im Andalusien-Technologie-Park in Málaga soll darüber hinaus neue Möglichkeiten für die seit 20 Jahren bestehende Kooperation zwischen DEKRA und der Universität von Málaga eröffnen.

