Merken Gemerkt

Merken

06.05.2019

DEKRA startet Trust-Center-Initiative in China Prüfzentren

DEKRA hat in Shenzhen eine erste Prüfstation für Pkw in China eröffnet. Eine zweite in Peking ist im Bau und soll im zweiten Halbjahr den Betrieb aufnehmen. In Shenzhen können etwa 20 Fahrzeuge pro Stunde geprüft werden, gegenüber drei bis vier in einer Prüfspur in Deutschland. Shenzhen hat dadurch eine Kapazität von 50.000 Fahrzeugen pro Jahr. In Peking werden es rund 180.000 sein, da dort auch Lkw und Busse geprüft werden und die Station noch größer sein wird. Dies wird die größte DEKRA Station weltweit werden.

© DEKRA

China zeigt nach Ansicht von DEKRA, in welche Richtung sich die Fahrzeugprüfung entwickeln wird. „Die Hauptuntersuchung der Zukunft, die HU 4.0, wird datengetrieben sein“, erklärte der DEKRA Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl. „Das eröffnet eine Jahrhundertchance für mehr Sicherheit im Verkehr. Voraussetzung ist allerdings, dass Prüforganisationen wie DEKRA ungefilterten Zugang zu den Daten haben, die im anbrechenden Zeitalter des automatisierten und vernetzten Fahrens im Fahrzeug entstehen.“

Doch diese Daten werden bisher allein an die Hersteller übertragen. Gemeinsam mit anderen Prüforganisationen hat DEKRA deshalb die Trust-Center-Initiative gestartet. Auf einer herstellerunabhängigen Plattform sollen Fahrzeugdaten treuhänderisch gespeichert und nach klar definierten Kriterien an Prüforganisationen weitergegeben werden. „Wir müssen in der Lage sein, alle sicherheits- und umweltrelevanten Systeme über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs auf Beschädigungen, Fehlfunktionen und Manipulationen unabhängig prüfen zu können“, begründete Kölbl die Initiative. „Insbesondere nach Verkehrsunfällen und Verkehrsverstößen wird es in Zukunft immer wichtiger, Ursachen und Verantwortlichkeiten zu klären. Der ungefilterte Datenzugang ist dafür zwingende Voraussetzung.“

zu DEKRA