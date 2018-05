Merken Gemerkt

22.05.2018

DEKRA-Labor in Málaga vom OmniAir-Konsortium autorisiert Testlabor

Die DEKRA hat ihr Zertifizierungsprogramm erweitert und für das Labor in Málaga mit angeschlossenem Testareal für vernetztes Fahren die Autorisierung als OmniAir-autorisiertes Testlabor (OATL) für Vehicle-to-vehicle (V2V)-Technologie erhalten.

Das DEKRA Testareal in Málaga ist nach eigenen Angaben die erste Laboreinrichtung, die vom OmniAir-Konsortium als OATL autorisiert wurde. Die Testanlage in Málaga entwickelt und testet Prüfszenarien für so V2X-Technologien sowie für Sicherheitssysteme wie Kollisionswarngeräte, Notbremsassistenten oder kommunizierende Straßeninfrastruktur.

Das Zertifizierungsprogramm von OmniAir bietet in akkreditierten Laboren die unabhängige Prüfung und Bewertung von V2V-Geräten, die auf dem Kurzstreckenkommunikations-Standard DSRC basieren. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass Produkte von Herstellern, Zulieferern und OEMs den Industriestandards und -spezifikationen entsprechen, um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.

Das Testareal umfasst einen 90- Meter-Testtunnel sowie eine simulierte Stadtlandschaft. © DEKRA

