09.11.2020

DEKRA baut in China globales Testnetzwerk für automatisiertes und vernetztes Fahren aus Joint Venture mit Zhejiang Intelligent Connected Vehicle Innovation Center

Die internationale Expertenorganisation DEKRA baut ihr globales Testnetzwerk für automatisiertes und vernetztes Fahren aus. Die Gruppe gab den Aufbau eines wichtigen Joint Ventures mit dem im ostchinesischen Deqing ansässigen Zhejiang Intelligent Connected Vehicle Innovation Center bekannt. Gemeinsam wollen die Partner einen hochkarätigen Teststandort für künftige Fahrzeugtechnologien schaffen.

Automatisierte und vernetzte Fahrzeuge müssen für alle Beteiligten sicher bleiben ©DEKRA

„China ist der größte Automobilmarkt der Welt und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung von elektrischer, automatisierter, vernetzter und gemeinschaftlicher Mobilität bei“, sagt Stan Zurkiewicz, Executive Vice President der DEKRA Group für die Region East & South Asia. „Als globaler Partner für eine sichere Welt möchte DEKRA daran mitwirken, dass die dynamische Entwicklung automatisierter und vernetzter Fahrzeuge für alle Beteiligten sicher bleibt. Wir freuen uns, diese Testanlage gemeinsam mit unserem chinesischen Partner aufzubauen. Bei dieser Zusammenarbeit werden wir unsere wertvolle, globale Testerfahrung und -expertise einbringen können.“



Aufgabe des Joint Ventures wird es sein, die C-V2X-Testfähigkeiten, also die Kapazitäten zum Test von drahtloser Kommunikation zwischen Fahrzeug und Umwelt (cellular vehicle-to-everything), in der Einrichtung in Deqing kontinuierlich auszubauen und auf die vor Ort geplanten hochmodernen Laboranlagen und -services abzustimmen.



Testszenarien erfolgreich präsentiert

Am vergangenen Wochenende wurde dieses bedeutende deutsch-chinesische Gemeinschaftsprojekt bei der in Deqing veranstalteten Global Future Mobility Conference 2020 vorgestellt. Zu dieser wichtigsten Konferenz für automatisiertes Fahren und Vernetzung in China wurden am Teststandort in Deqing typische C V2X-Testszenarien demonstriert. Dabei wurden Szenarien und Tools vorgestellt, die von DEKRA in Europa entsprechend internationaler Anforderungen entwickelt wurden und nun weltweit angewendet werden. Das neu gegründete Joint Venture konnte seine Testszenarien zur V2V-Kommunikation (Fahrzeug zu Fahrzeug) und V2I-Kommunikation (Fahrzeug zu Infrastruktur) erfolgreich veranschaulichen.

Das Gemeinschaftsprojekt wird auf der Global Future Mobility Conference 2020 vorgestellt ©DEKRA

„Wir freuen uns, dass DEKRA, durch die Zusammenarbeit mit dem Zhejiang Intelligent Connected Vehicle Innovation Center in Deqing zur Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie im Hinblick auf Innovation und Transformation im Bereich der Mobilität der Zukunft beitragen kann“, ergänzt Stan Zurkiewicz.



