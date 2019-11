Merken Gemerkt

05.11.2019

Deggendorfer b-plus gehört 2019 zu „Bayerns Best 50“ Auszeichnung

Das in Deggendorf ansässige Unternehmen b-plus gehört 2019 zu den 50 erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen Bayerns und erhielt die Ehrung vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Die b-plus GmbH wurde vor 23 Jahren gegründet und bietet Hardware und Software für die Automobilindustrie und für die Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen an. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Regensburg und Lindau. Für den Hauptsitz in Deggendorf wurden kürzlich Pläne für ein neues Firmengebäude erarbeitet.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (r.) überreichte gemeinsam mit dem Juror Dr. Christian Eschner (l.) eine Urkunde und den bayerischen Löwen. Michael Sieg, Geschäftsführung und Stefanie Riedl, HR Teamleitung der b-plus GmbH nahmen den Preis stellvertretend für die gesamte Belegschaft entgegen. © Studio SX HEUSER

b-plus beschäftigt über 200 Mitarbeiter (Stand Juni 2019) und unterstützt Kunden mit Soft- und Hardwarelösungen unter anderem für Anwendungen wie automatisiertes und autonomes Fahren sowie im Bereich der Fahrzeug-Sensorik. Das Team ist Engineering-Partner für die Entwicklung, den Test und die Validierung von Steuergeräten und Fahrerassistenzsystemen.

Der Preis „Bayerns Best 50“ prämiert die 50 wachstumsstärksten inhabergeführten mittelständischen Unternehmen in Bayern.

