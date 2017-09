Merken Gemerkt

18.09.2017

Das Lenkrad der Zukunft

Jaguar Land Rover stellte in London das intelligente Lenkrad der Zukunft vor. Das nach eigener Angabe erste per Spracheingabe gesteuerte Lenkrad "Sayer" arbeitet mit künstlicher Intelligenz und soll in der Lage sein hunderte von verschiedenen Aufgaben zu erfüllen.

© Jaguar Land Rover

Das Lenkrad der Zukunft hat seine Basis in der Wohnung des Besitzers und kann neben den automobilen Lenkradfunktionen auch verschiedenste Aufgaben im Haushalt erledigen. In Zukunft wird es das einzige Teil eines Autos sein, das sich noch im persönlichen Besitz des Nutzers befindet. "Sayer" ist zentrale Komponente der virtuellen Zukunftsstudie Jaguar FUTURE-TYPE, welche die Mobilität des Jahres 2040 erforscht. Benannt ist das als skulpturiertes Kunstwerk gestaltete Lenkrad nach Malcolm Sayer, der zwischen 1951 bis 1970 für Jaguar tätige Designer und Aerodynamiker zeichnete unter anderem für die Le Mans-Siegerwagen C- und D-Type sowie den legendären E-Type verantwortlich.

"Sayer" ist das erste über Sprachsteuerung bedienbare Lenkrad mit künstlicher Intelligenz und kann hunderte von Aufgaben übernehmen - darunter auch das Steuern eines Autos des Jahres 2040. Dazu bestätigt "Sayer" die Mitgliedschaft seines Besitzers in einem Service Club, der ein exklusiv auf das Mitglied zugelassenes oder ein mit anderen Mitgliedern der Community gemeinsam genutztes Auto auf Anfrage zur Verfügung stellt.

