26.07.2018

Daimler und Baidu vertiefen Kooperation Autonomes Fahren

Daimler und Baidu haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Partnerschaft durch die Apollo-Plattform für autonomes Fahren zu vertiefen und Konnektivitäts-Dienstleistungen von Baidu in das Mercedes-Benz Multimediasystem MBUX zu integrieren.

Dr. Dieter Zetsche (links), Vorsitzender des Vorstands Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars, sowie Robin Li (rechts), Vorsitzender und CEO von Baidu, waren beide anwesend bei der Unterzeichnungszeremonie. © Daimler

Daimler begann seine Partnerschaft mit Baidu – einem Betreiber einer Suchmaschine in chinesischer Sprache - im Jahr 2013, zunächst mit der Zusammenarbeit bei Entwicklung von Ziel- und Sonderzielsuchen. 2014 integrierte Mercedes-Benz als erster Premium-Automobilhersteller die Panorama-Funktion von Baidu in seine Fahrzeuge, und 2016 führte das Unternehmen die Fahrzeug-Smartphone-Integrationslösung Baidu CarLife für in China verkaufte Mercedes-Benz-Modelle ein. Nach dem Beitritt zur Baidu Apollo-Plattform im Juli 2017 wurde Daimler eines der zehn Gründungsmitglieder des Apollo-Ausschusses. Dieser hat die Aufgabe, die Entwicklung des urbanen automatisierten Fahrens und des Managements zu erörtern und den Entwurf von Gesetzen und Rechtsvorschriften dazu zu unterstützen.

Anfang Juli hatte Daimler eine Genehmigung für die Erprobung von vollautomatisierten Testfahrzeugen (Level 4) auf öffentlichen Straßen in Peking erhalten. Die Testfahrzeuge basieren auf der Mercedes-Benz V-Klasse und sind mit technischen Applikationen von Baidu Apollo ausgestattet. Für den Erhalt der Genehmigung wurden diese Fahrzeuge in der ‘Nationalen Pilotzone für Intelligente Mobilitätʼ (Peking und Hebei) erprobt. Gemäß der neu unterzeichneten Absichtserklärung werden beide Unternehmen sowohl auf freigegebenen öffentlichen Straßen, als auch auf speziellen Teststrecken die Anwendungsfälle erweitern und die Komplexität der Umgebung erhöhen, wobei die Sicherheit an erster Stelle steht. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen beide Seiten zudem, ein neues gemeinsames Projekt im Bereich Fahrzeugkonnektivität zu starten, um die Konnektivitäts-Dienste von Baidu weiter in das intelligente Multimediasystem, Mercedes-Benz User Experience (MBUX), zu integrieren.

