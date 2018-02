Merken Gemerkt

21.02.2018

Daimler Trucks testet Platooning-Technologie mit Lkws in Japan Nutzfahrzeuge

Daimler Trucks testete die Platooning-Technologie für mehr Effizienz bei Lkws jetzt auch in Japan. Nach Tests zur elektronischen Koppelung in Europa und den USA fährt Daimler Trucks mit seiner asiatischen Marke FUSO im Verbund. Beim Platoon fährt ein schwerer Lkw vom Typ FUSO Super Great elektronisch gekoppelt und im teilautomatisierten Modus in einem Platoon mit Lkws weiterer japanischen Nutzfahrzeug-Hersteller.

Der Platooning-Test wurde vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und dem Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT) initiiert und ist Teil der Future Strategy 2017 der japanischen Regierung. Diese Initiative verfolgt das Ziel, Innovationen wie das Internet der Dinge, Big Data und künstliche Intelligenz in sämtlichen Industrien anzuwenden. Im Nutzfahrzeug-Sektor soll Truck Platooning dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und CO2-Emissionen zu senken. Darüber hinaus soll Truck Platooning helfen, dass auch in Japan wesentliche Problem des Fahrermangels zu lösen.

Für die digitale Koppelung des FUSO Super Great im laufenden Platooning-Test verknüpft Daimler Trucks in Japan die technischen Möglichkeiten der Konnektivität mit seinen Erfahrungen auf dem Gebiet des automatisierten Fahrens. WLAN-basierte Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation (V2V) interagiert Fahrerassistenzsystemen, die auch in den Konzernmarken Mercedes-Benz und Freightliner zum Einsatz kommen. Hierzu zählen Abstandshalte-Assistent (CACC, Cooperative Adaptive Cruise Control), Spurhalte-Assistent (Lane Departure Assist) und Notbremsassistent (Active Brake Assist 4).

Wie in Europa und den USA spricht die Nutzfahrzeug-Branche auch in Japan beim Thema Platooning nicht nur über technische Aspekte, sondern auch über regulatorische Fragestellungen. Grundsätzlich gilt: Wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind, werden Kunden von Daimler Trucks ihre Lkw im Platooning-Modus fahren können.

Die Fahrten fanden zwischen dem 23. Januar und dem 1. Februar auf dem Shin-Tomei Expressway südwestlich von Tokio und dem Kita-Kanto Expressway, nördlich der japanischen Hauptstadt statt. © Daimler

