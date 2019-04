Merken Gemerkt

02.04.2019

Daimler Trucks erwirbt Mehrheit an Torc Robotics Beteiligung

Daimler Trucks und Torc Robotics, tätig im Bereich des autonomen Fahrens, gehen eine Partnerschaft ein, um vollautomatisierte Lkw (SAE-Level 4) in den USA zu vermarkten. Dazu wird die Daimler Trucks and Buses Holding Inc. für einen nichtveröffentlichten Betrag einen Mehrheitsanteil von Torc Robotics erwerben. So soll eine Zusammenarbeit entstehen, die über ein OEM-/Lieferantenverhältnis hinausgeht.

Michael Fleming, CEO von Torc Robotics, (links) und Roger Nielsen, CEO von Daimler Trucks North America LLC, vor der Firmenzentrale von Torc in Blacksburg, Virginia. © Daimler AG

Als Teil der Gesamtvereinbarungen wird das Torc-Team künftig eng mit den Entwicklern von Daimler Trucks zusammenarbeiten, insbesondere mit den Forschungs- und Entwicklungsteams von Daimler Trucks North America in Portland, Oregon. Torc wird weiterhin an der Entwicklung und Erprobung von „Asimov“, seiner Software für selbstfahrende Fahrzeuge, am Firmensitz in Blacksburg, Virginia, arbeiten. Zugleich wird sich DTNA in seinem Automated Truck Research & Development Center in Portland auf die Weiterentwicklung seiner Technologie für das automatisierte Fahren und deren Fahrzeugintegration für schwere Lkw fokussieren.

Das DTNA-Team wiederum arbeitet an einem Lkw-Chassis, das sich perfekt für automatisiertes Fahren eignet, insbesondere aufgrund der Redundanz von Systemen, die nötig sind, um maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Vertraglich ist vereinbart, dass Torc eine selbstständige Firma bleibt, die ihren Namen, ihr Team, bestehende Kunden und sämtliche Einrichtungen in Blacksburg, Virginia, beibehält. Durch die Geschäftspartnerschaft mit Daimler Trucks ist es Torc möglich, sein Team zu erweitern, um in den Lkw-Markt zu expandieren und den wachsenden Kundenstamm in anderen Märkten zu bedienen. Der Abschluss des Vertrags steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der US-Behörden.

Weiterhin enge Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Cars

Zusätzlich zu seiner Partnerschaft mit Torc wird Daimler Trucks weiterhin eng mit allen Geschäftsfeldern der Daimler AG zusammenarbeiten, um Synergien für die Entwicklung von automatisierten Fahrtechnologien zu nutzen. Daimler Trucks greift dabei insbesondere auf die Arbeitsergebnisse und Erfahrungen von Mercedes-Benz Cars in Bezug auf Sensortechnologie und die operativen Aspekte der Automatisierung von Fahrzeugen zurück.

