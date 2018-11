Merken Gemerkt

Merken

09.11.2018

Daimler Trucks & Buses beteiligt sich an Elektrobus-Hersteller Proterra Investment

Daimler Trucks & Buses hat in das amerikanische Unternehmen Proterra investiert, das elektrische Nahverkehrsbusse in Nordamerika anbietet. Beide Partner begründen damit eine strategische Partnerschaft. Proterra wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Kalifornien.

© Proterra

Im Zusammenhang mit der Investition haben Proterra und Daimler vereinbart, gemeinsam die Elektrifizierung ausgewählter schwerer Nutzfahrzeuge von Daimler zu erörtern. Als erstes Projekt widmen sich die beiden Unternehmen möglichen Synergien bei der Elektrifizierung von Schulbussen der Daimler Marke Thomas Built Buses und der Option, die bereits bewährte Batterietechnologie und den Antriebsstrang von Proterra auf den nordamerikanischen Schulbusmarkt zu übertragen.

Ähnlich wie öffentliche Verkehrsmittel sind Schulbusse laut Daimler gut für die Elektrifizierung geeignet, da sie eine vorhersehbare Strecke pro Tag zurücklegen. Die gemeinsame Arbeit an einem elektrischen Schulbus bietet Daimler und Proterra die Möglichkeit, zuverlässige und wirtschaftliche neue Transportoptionen mit umweltverträglicher, emissionsfreier Elektrotechnologie in diesem wachsenden Segment anzubieten.

zu Daimler