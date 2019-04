Merken Gemerkt

11.04.2019

Daimler Supplier Award 2018 für Fahrwerkskomponente von RAPA mit Steuergerät von Silver Atena Auszeichnung

Eine Fahrwerkskomponente von RAPA mit dem dynamischen Steuergerät von Silver Atena erhält den Daimler Supplier Award 2018. Silver Atena trägt mit dem Steuergerät für den elektrisch-hydraulischen Aktuator des Fahrwerks zum Komfort des neuen Mercedes-Benz-SUVs GLE bei. Dabei wird die vernetzte aktive Fahrwerksregelung auf 48-V-Basis mit der ebenfalls neu entwickelten Luftfederung kombiniert.

Steuergerät zur Regelung der Motordrehzahl der Ölpumpe im proaktiven Fahrwerksystem des GLE von Mercedes-Benz © Silver Atena

Das elektronische Steuergerät setzt die Anforderungen des Fahrwerks, des Bordnetzes und der funktionalen Sicherheit dynamisch um und bietet im Verbund mit den anderen Komponenten des aktiven Fahrwerks ein Fahrgefühl mit höchstem Komfort.

Das Steuergerät von Silver Atena regelt den Motor der Ölpumpe im hydraulischen Dämpfersystem des in Oberfranken ansässigen Spezialisten für Ventile und mechatronische Systeme, Rausch & Pausch (RAPA). Die von RAPA entwickelte Motor-Pumpen-Einheit für das E-ACTIVE BODY CONTROL im neuen Trendsetter Mercedes-Benz GLE wurde im Februar 2019 mit dem Daimler Special Award für Innovation ausgezeichnet.

Wie funktioniert das Steuergerät

Eine Stereokamera erkennt vorausschauend die Beschaffenheit der Fahrbahn und das zentrale Fahrwerksteuergerät errechnet dafür in Echtzeit die Befehle an die elektrohydraulischen Pumpen. Die Hydraulik erzeugt somit dynamische Kräfte, die den Kräften der Luftfeder überlagert sind und den Fahrzeugaufbau aktiv an jedem einzelnen Rad abstützen und so den Unebenheiten entgegenwirken. Das Steuergerät von Silver Atena regelt dabei hochdynamisch die Motordrehzahl der Ölpumpe. Durch diese Eigenschaft können nicht nur Wank-, sondern auch Nick- und Hubbewegungen erkannt und gedämpft werden.

Mehr Komfort bei hoher Agilität

Das aktive Fahrwerk ist als Sonderausstattung für die Motorisierungen ab Sechszylinder erhältlich. Das System kann auch rekuperieren, d. h. beim Einfedern wird Energie in das Bordnetz zurückgespeist. Eine weitere neue Funktion ist der Freifahrmodus: Hat sich der GLE auf einem weichen Untergrund wie Schnee oder Sand festgefahren, kann dieser Betriebsmodus dazu beitragen, das Fahrzeug leichter wieder freizufahren. Dabei wird, wenn möglich, das Niveau mehrfach automatisch angehoben und wieder abgesenkt, was den Druck der Räder auf den Boden verändert und damit die Traktion verbessert – der GLE schaukelt sich frei.

Die Rausch & Pausch GmbH (RAPA) mit Hauptsitz im oberfränkischen Selb ist ein Entwickler von hydraulischen und pneumatischen Ventilsystemen im Bereich Automotive, Industrie und Medizin. Geschäftsführer Dr. Roman Pausch leitet das 1920 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation und beschäftigt heute über 950 Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland und den USA.

Silver Atena ist Entwicklungspartner und Lieferant für Prototypen und Kleinserien im Bereich sicherheitsrelevante Systeme und Leistungselektronik. Als unabhängiger Anbieter in den Branchen Automotive, Luftfahrt, erneuerbare Energien und Industrie bietet Silver Atena Lösungen und Geschäftsmodelle an. In Deutschland sind rund 300 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig. Silver Atena ist Teil der Expleo Group.

