17.05.2018

Daimler eröffnet Nutzfahrzeug-Testzentrum in Brasilien Nutzfahrzeuge

Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz do Brasil eröffnet auf dem Werksgelände in Iracemápolis das größte Lkw- und Bus-Testzentrum in Lateinamerika. Auf einem rund 1,3 Millionen Quadratmeter großen Areal testet der Nutzfahrzeug-Hersteller künftig Lkws und Busse.

Die Tests können auf 16 verschiedenen Straßenprofilen stattfinden, mit denen sich unterschiedliche Strecken simulieren lassen, auf denen Fahrzeuge weltweit im Einsatz sind. Für die Nachbildung der Streckenprofile hat ein Lab-Truck - ein Mercedes-Benz Actros mit 260 Sensoren - unterschiedliche Routen und Straßen vermessen und dabei innerhalb von vier Monaten rund 16.000 Kilometer zurückgelegt.

Mercedes-Benz do Brasil hat rund 20 Millionen Euro in das Testzentrum investiert, das nach dem Vorbild des Schwester-Testzentrums EVZ (Erprobungs- und Versuchszentrum) im Mercedes-Benz Lkw-Werk Wörth konzipiert wurde.

Daimler Trucks wird bis 2022 insgesamt rund 600 Millionen Euro in die Geschäftsaktivitäten in Brasilien investieren. Der Marktanteil von Mercedes-Benz do Brasil im mittleren und schweren Segment lag im ersten Quartal bei 29,4 Prozent. © Daimler

