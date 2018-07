Merken Gemerkt

10.07.2018

Daimler darf vollautomatisierte Fahrzeuge in Peking erproben Automatisiertes Fahren

Daimler hat nach eigenen Angaben als erster internationaler Autobauer eine Genehmigung für die Erprobung von vollautomatisierten Testfahrzeugen (Level 4) auf öffentlichen Straßen in Peking erhalten. Damit hat das Unternehmen in China einen weiteren Meilenstein für die lokalen Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen erreicht.

Mit der Genehmigung können Mercedes-Benz Erprobungsfahrzeuge im realen Verkehr getestet werden, um die Technologie in der chinesischen Hauptstadt Peking zu perfektionieren.

Daimler hat bereits Genehmigungen für die Erprobung von automatisierten Fahrzeugen in Deutschland und den USA erhalten und treibt die Entwicklung des automatisierten Fahrens in China voran. Zusammen mit seinen lokalen Partnern arbeitet das Unternehmen an der Anpassung seiner Technologien an die chinesische Verkehrsumgebung, um prioritär die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ständig zu verbessern. Für den Erhalt der Genehmigung wurden die mit zusätzlichen technischen Applikationen von Baidu Apollo ausgestatteten Mercedes-Benz Fahrzeuge in der ‘Nationalen Pilotzone für Intelligente Mobilitätʼ (Peking und Hebei) umfassend erprobt. Die Testfahrer absolvierten ebenfalls ein rigoroses Training für den Betrieb automatisierter Fahrzeuge.

Daimler hat durch den Ausbau seiner Kooperation mit lokalen Partnern auch die lokale Forschung und Entwicklung in den Bereichen des automatisierten Fahrens und der Fahrzeug-sicherheit aktiv ausgebaut. Zusammen mit Baidu und der ‘Apollo Open-Sourceʼ-Plattform für autonomes Fahren befasst sich Daimler mit der Erforschung von sichereren Lösungen für automatisiertes Fahren in China. © Daimler

