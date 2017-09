Merken Gemerkt

04.09.2017

Daimler Business Innovation wird zu Lab1886

Der seit 10 Jahren agierende „Think & Act Tank“ Business Innovation von Daimler arbeitet wie ein Start-up an der Entwicklung von Ideen und Projekten für neue Geschäftsmodelle. Dabei entstanden beispielsweise der Carsharing-Dienst car2go, die Mobilitäts-App moovel und Mercedes me, der digitale Zugang zur Mercedes-Benz Welt. Jetzt wird Business Innovation zu Lab1886, das als neues Innovationslabor mit eigenem Inkubator fungieren wird.

Der Volocopter kann eine Ergänzung für Transportbedürfnisse in urbanen Räumen darstellen und bietet einen vollelektrischen Antrieb über 18 Rotoren. © Daimler AG

An vier Standorten auf drei Kontinenten ist Lab1886 aktiv: Stuttgart und Berlin in Deutschland, Peking in China und Sunnyvale in den USA. Unter vergleichbaren Arbeitsbedingungen wie denen eines Start-ups setzt Daimler beim Lab1886 auf die Schwarmintelligenz, bei der Ideen einzelner Mitarbeiter, von Teams und Business Units umgesetzt werden.

Lab1886 ist Bestandteil der Daimler CASE Initiative. CASE – die Buchstaben stehen für die Felder: Vernetzung (Connected), autonomes Fahren (Autonomous), flexible Nutzung (Shared & Services) und elektrische Antriebe (Electric).

Ideenmanagement in drei Phasen

Das Lab1886 hat die Freiheit, sich mit Themen auseinander zu setzen, die über das Kerngeschäft hinausgehen. Das Vorgehen gliedert sich in drei Schritte: In der ersten Phase können Daimler-Mitarbeiter ihre Ideen einreichen. Über Instrumente der Start-up-Welt, Crowd Voting, Funding und Pitch im Haifischbecken (Shark Tank), erfolgt die Auswahl für die nächste Phase. Anhand festgelegter Kriterien wird geprüft, ob eine Idee das Potential für ein neues Produkt oder Geschäftsmodell hat. Der Shark Tank ist mit einem Mitglied des Vorstands, Führungskräften aus unterschiedlichen Fachbereichen, einem Vertreter des Betriebsrats sowie externen Venture-Capital-Experten besetzt.

In der zweiten Phase des Innovationsprozesses, der Inkubationsphase, werden die vom Shark Tank ausgewählten Projekte pilotiert und zur Marktreife weiterentwickelt. Unterstützt werden die Ideengeber beispielsweise durch Mentoring, Betreuung von Spezialisten in komplexen Arbeitsschritten, Nutzung von Co-Working-Spaces und Werkstätten, finanzielle Förderung, inspirierendes Arbeitsklima und die Entwicklung neuer Prototypen. Für die Arbeit in dieser Phase werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihren sonstigen Aufgaben freigestellt. Nach erfolgreicher Inkubationsphase stellen sich die „jungen“ Produkte oder neuen Services in der dritten Phase, der Kommerzialisierung, den Herausforderungen des globalen Markts. Hat eine Idee oder ein Produkt Bestand und Potenzial für ein künftiges Geschäftsmodell, erfolgt der Roll-out. Der Prozess schließt mit der Überführung in die Daimler-Organisation oder einer Ausgründung ab.

Pläne für den Volocopter

Mit der Beteiligung am Start-up-Unternehmen Volocopter GmbH wird Lab1886 die Entwicklung von Mobilitätsprodukten und Services unterstützen und aus der Zusammenarbeit in einem neuen Mobilitätssegment lernen. Volocopter will die vertikale, urbane Mobilität mit dem Urban Air Taxi Volocopter für alle ermöglichen.

Urbaner On-Demand-Luftverkehr könnte laut Daimler in Zukunft eine Rolle spielen, um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten und durch eine alternative Möglichkeit auf dem Luftweg zu bereichern. Der Volocopter kann eine Ergänzung für Transportbedürfnisse darstellen. Durch den vollelektrischen Antrieb über 18 Rotoren bietet er einen emissionsfreien, geräuscharmen und innerurbanen Transport und mittelfristig eine automatisierte Mobilität im Luftraum.

Geplant ist sowohl eine bemannte als auch eine unbemannte Version des Volocopters. Für den Personentransport stehen die Versionen VC100 für eine und VC200 für zwei Personen sowie VC400 als Viersitzer auf dem Programm. Für den unbemannten Warentransport sind mit dem uVC100 und dem uVC200 zwei unterschiedlich große Lastdrohnen geplant. Komplettiert wird das Volocopter-Portfolio mit dem uVC400, einer Schwerlastdrohne. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt im September wird der Volocopter VC200 gezeigt.

