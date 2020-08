D-EXPO Automotive 2020

03.08.2020

D-EXPO Automotive die digitale Messe für die E/E-Entwicklung, findet vom 19. bis 21. Oktober 2020 statt.

Der Carl Hanser Verlag lädt im Herbst zum virtuellen Branchentreff Automotive: OEM’s und die Zulieferindustrie sowie Ingenieurbüros, Verbände und Institutionen rund um die E/E-Entwicklung in der Automobilindustrie haben die Gelegenheit, sich vom 19.10. bis 21.10.2020 auf der Plattform zu präsentieren. Angesprochen werden Aussteller aus den Bereichen Elektronik, Software, Entwicklungstools, Messen, Testen und Diagnose.

Die D-EXPO Automotive schafft die Gelegenheit, sich aus erster Hand über wichtige Neuheiten, Themen und Trends zu informieren und sich auszutauschen. Die digitale Messe startet mit drei „Live-Tagen“ mit vielen Interaktionen, Live-Streams und besetzten Messeständen. Im Auditorium stehen Webkonferenzen, Interviews und Vorträge rund um die E/E-Entwicklung auf der Agenda. Alle Informationen sind im Anschluss bis zum 30. Oktober auf der Messehomepage abrufbar.

Die D-EXPO Automotive bietet ein großes Branchennetzwerk – und sie steht für große Transparenz: Wer die Messe besucht, erklärt sich bei der Registrierung einverstanden, mindestens mit seinem Namen sichtbar zu sein. Während des Events kann also „jeder jeden sehen“ und auf Wunsch direkt per Chat ansprechen. Die Messe ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung zur D-Expo Automotive

Fachbuchverlagsleiter Michael Justus leitet beim Carl Hanser Verlag ebenfalls den neugegründeten Bereich Business Development. © Hanser/Schröder

Kurz-Interview mit Michael Justus, Leiter Business Development, beim Carl Hanser Verlag

Jetzt mal Hand aufs Herz: Kann ein digitales Event eine physische Messe ersetzen?

Justus: Nein, auf keinen Fall. Diesen Anspruch haben wir auch nicht. Aber in diesem doch sehr besonderen Jahr ist es eben nicht möglich, eine große Messehalle zu füllen. Mit vielen Besuchern, die sich „die Nasen an den Scheiben der laufenden Maschinen plattdrücken“. Wir starten deshalb dieses neue Format im September mit der D-EXPO Metall. Im Oktober folgt dann die D-EXPO Automotive. Mit dem virtuellen Format wollen wir eine multimediale Plattform schaffen, bei der sich Besucher über Neuheiten und Trends informieren. Und sich Unternehmen mit ihren Innovationen in Szene setzen.

Wie funktioniert die D-EXPO?

Wir starten jeweils mit drei Live-Tagen. In dieser Zeit ist jeder Messestand mit Standpersonal besetzt, es finden Live-Chats, Interaktionen, Webinare und Live-Streams im Auditorium statt. Im Anschluss ist die Homepage der Messe dann noch mindestens 10 Tage online: inkl. der Möglichkeit, Informationen oder Videos downzuloaden und sich die während der Live-Tage aufgezeichneten Vorträge oder Interviews anzuschauen.

Es gibt derzeit viele virtuelle Events. Warum sollte man die D-EXPO Automotive besuchen?

Eine große Besonderheit bei uns ist die Transparenz: Mit der Registrierung erklärt sich der Besucher damit einverstanden, für andere mit seinem Namen sichtbar und ansprechbar zu sein. Dadurch wird direkte Kommunikation möglich – per Chat oder Videochat. Auch bei den Diskussionsrunden im Auditorium können Besucher direkt Fragen stellen. Das ist Face-to-Face-Netzwerken mit einem Klick.