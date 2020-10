Merken Gemerkt

21.10.2020

Cree verkauft LED-Geschäft an SMART Global Holdings Transaktion

Durch den Abschluss entsteht ein reiner globaler Halbleiterhersteller, der sich auf die Entwicklung innovativer Technologielösungen für wachstumsstarke Segmente wie Elektrofahrzeuge, 5G und industrielle Anwendungen konzentriert. Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Cree bei der Umstellung auf Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Komponenten und -Werkstoffe.

Cree, Inc. hat eine Vereinbarung zum Verkauf seines Geschäftsbereichs für LED-Produkte (Cree LED) an SMART Global Holdings, Inc. für bis zu 300 Millionen US-Dollar, einschließlich fester Voraus- und Ratenzahlungen sowie bedingter Gegenleistungen, getroffen.

Strategische Fokussierung

„Wir freuen uns, den Verkauf unseres Geschäftsbereichs für LED-Produkte an SMART bekannt geben zu können, der einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Entwicklung eines reinen globalen Halbleiterunternehmens darstellt", sagte Cree CEO Gregg Lowe. "Diese Transaktion ermöglicht uns eine klare strategische Fokussierung, um den Übergang der Industrie von Silizium zu Siliziumkarbid voranzutreiben. Darüber hinaus stärkt sie unsere finanzielle Position, die weitere Investitionen zur Nutzung von Wachstumsmöglichkeiten über mehrere Jahrzehnte hinweg in den Bereichen Elektromobilität, 5G- und Industrieanwendungen unterstützen soll. SMART verfügt über eine starke Plattform und eine solide Erfolgsbilanz bei der Akquisition und Integration von Technologieunternehmen".

Mit einem der branchenweit umfangreichsten Produktpaletten an hocheffizienten LED-Chips und Hochleistungs-LED-Komponenten ist Cree LED eine der stärksten Marken der Branche. SMART ist ein weltweit führender Anbieter von speziellen Speicher-, Ablage- und Hochleistungs-Datenverarbeitungslösungen, der die Elektronikindustrie seit über 30 Jahren beliefert. Durch den vielfältigen Kundenstamm von SMART und die globale Präsenz wird Cree LED gut gerüstet sein, um weiterhin branchenführende Produkte zu liefern.

Branchenführende Lösungen

„Wir freuen uns, Cree LED in der SMART-Familie willkommen zu heißen", sagte Mark Adams, Präsident und CEO von SMART Global Holdings. „Als führendes Unternehmen im Bereich der LED-Beleuchtungstechnologie mit einer hoch angesehenen Marke und einem umfangreichen Patentportfolio kann Cree eine erfolgreiche Bilanz bei der Bereitstellung von branchenführenden Lösungen vorweisen. Ich bin sehr gespannt auf die Chancen, die sich für Cree LED als Teil des SMART-Produktportfolios ergeben".



Die Übernahme hängt von den erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Einhaltung der üblichen Abschlusskriterien ab und soll im ersten Kalenderquartal 2021 finalisiert werden. Nach Abschluss der Transaktion wird SMART den Markennamen Cree LED lizenzieren und in das Geschäftsportfolio von SMART aufnehmen.

