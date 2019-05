Merken Gemerkt

16.05.2019

Cree-Siliziumkarbid-Bauteile für VWs FAST-Programm Partnerschaft

Cree wurde als Siliziumkarbid-Partner für die Initiative „Future Automotive Supply Tracks“ (FAST) des Volkswagen Konzerns ausgewählt. Ziel von FAST ist es, gemeinsam technische Innovationen umzusetzen und globale Fahrzeugprojekte effizienter und effektiver zu realisieren.

Cree CEO, Gregg Lowe (links) und Michael Baecker, Head of Volkswagen Purchasing Connectivity © Cree

„Der Volkswagen Konzern hat sich verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren rund 70 neue Elektrofahrzeugmodelle auf den Markt zu bringen, was über unsere Zusage von 50 Modellen hinausgeht und die prognostizierte Zahl der Fahrzeuge, die auf den Plattformen des Konzerns für Elektroautos gebaut werden sollen, von 15 Millionen auf 22 Millionen in diesem Zeitraum erhöht. Ein effektives Netzwerk ist unser Schlüssel zum Erfolg. Unsere FAST-Partner sind unsere strategischen Partner, die in ihrer jeweiligen Branche herausragend sind. Zusammen wollen wir die automobile Zukunft gestalten“, so Michael Bäcker, Head of Volkswagen Purchasing Connectivity.

Der Volkswagen Konzern und Cree wollen mit Tier-One-Lieferanten und Herstellern von Power-Modulen zusammenarbeiten, um Lösungen auf Siliziumkarbidbasis für zukünftige Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns zu entwickeln. Die Partnerschaft wurde am 10. Mai geschlossen.

