11.08.2017

Continentals "Supplier of the Year Award" geht an Rohm Semiconductor

Die Continental Automotive Group hat Rohm Semiconductor in der Kategorie “Diskrete Halbleiter“ mit dem „Supplier of the Year 2016 Award“ ausgezeichnet. In seinen 100 Fertigungsstätten weltweit verarbeitete Continental im Jahr 2016 ca. 120 Milliarden Komponenten, die von mehr als 2.700 Serien-Anbietern geliefert wurden.

© Rohm

Um aus diesen Herstellern die Preisträger zu ermitteln, führt die Continental Automotive Group eine Bewertung durch. Nur Zulieferer mit herausragenden Leistungen in punkto Qualität, Technologie, Logistik, Kosten und Einkaufskonditionen können sich abheben und hoffen, die Audzeichnung zu erhalten.

Rohm nahm den Preis im Rahmen des Supplier Day 2017 in Regensburg aus den Händen von Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender der Continental AG, und Günter Fella, Einkaufsleiter von Continental Automotive, entgegen. Dr. Degenhart unterstrich während der Zeremonie: „Qualität ist nicht länger nur ein Ziel im Sinne eines Indikators für Kundenzufriedenheit, sondern vielmehr ein absolutes Muss. Die Anwendung einer systematischen Null-Fehler-Strategie in allen Bereichen ist die klare Mission unserer Arbeit. Deshalb müssen alle Unternehmen in der Wertschöpfungskette diesen Qualitätsstandard zu einem integralen Bestandteil ihrer DNA machen, so dass alle Mitarbeiter dies jeden Tag in die Praxis umsetzen und jeder einzelne Prozessschritt dadurch geprägt ist. “

„Es macht mich stolz, diese Auszeichnung stellvertretend für all meine Kollegen weltweit entgegenzunehmen, die der Top-Qualität von Rohm-Produkten die größtmögliche Bedeutung beimessen. Dieser Preis ist eine großartige Bestätigung unserer Anstrengungen, qualitativ hochwertige, robuste und zukunftsweisende Produkte sowie bestmögliche Services anzubieten, die unsere Kunden stets dabei unterstützen ihre Geschäftsziele zu erreichen“, sagte Christian André, Präsident der Rohm Semiconductor GmbH.

