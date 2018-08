- Continental zeigt Rechtsabbiegeassistenten auf der IAA Nutzfahrzeuge

Im Innovation Truck von Continental, einem Demonstrationsfahrzeug, ist ein System mit Gestenerkennung funktionsfähig eingebaut, das in einigen Jahren auch dem Serienmarkt zur Verfügung stehen wird. Beide Systemgenerationen können Besucher der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover auf dem Freigelände im Innovation Truck und auf dem Continental-Stand in Halle 17, Stand B11 ansehen. © Continental