06.09.2018

Continental zeigt integrierbares Reifenmonitoring auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 Messe

Continental wird auf der 67. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) Nutzfahrzeuge in Hannover die Weiterentwicklung von ContiConnect vorstellen. Die digitale Plattform für Reifenüberwachung wird um eine integrierbare Lösung erweitert, so dass sich die Reifenüberwachung direkt in vorhandene Flottenmanagement-Systeme einbauen lässt.

Durch eine integrierbare Lösung stehen Betreibern von Lkw-Flotten und Busunternehmen Transparenz über Temperatur und Reifenfülldruck im Zusammenspiel mit anderen Informationen ihrer Fahrzeuge zur Verfügung. Notwendige Korrekturmaßnahmen können ganzheitlich bewertet und eingeleitet werden. Berichte über Reifenzustand, -pflege und Effizienz vervollständigen den Blick auf den gesamten Fuhrparkbetrieb.

Die 67. IAA Nutzfahrzeuge findet vom Donnerstag, 20. September bis Donnerstag, 27. September 2018 in Hannover statt. Das Technologieunternehmen präsentiert seine Messehighlights auf seinem Messestand in Halle 17, Stand B11/A06.

