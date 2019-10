Merken Gemerkt

22.10.2019

Continental und 3M entwickeln Infrastruktur-zu-Fahrzeug-Schnittstellen Forschung und Entwicklung

Continental ist eine Entwicklungs-Partnerschaft mit 3M eingegangen. Gemeinsam sollen die Infrastruktur-zu-Fahrzeug (I2V)-Schnittstellen zwischen infrastrukturrelevanten Objekten und Technologien (dies umfasst Straßenmarkierungen, reflektierendes Markierungsmaterial, Beschilderungen und andere Orientierungspunkte auf oder an Straßen) sowie fahrzeugbezogene Technologien bewertet werden.

Continental verfügt über langjährige Erfahrungen mit Sicherheitssystemen im Automotive-Bereich. Dieses Know-how - kombiniert mit der Expertise von 3M in puncto Straßentechnologien - versetzt die beiden Unternehmen in die Lage, zur Verbesserung der aktuellen Verkehrsinfrastruktur beizutragen und auf das Ziel einer Infrastrukturlösung hinzuarbeiten. Kurzfristig soll die Verkehrssicherheit erhöht und weiterhin an Lösungen für das automatisierte Fahren gearbeitet werden.

Die Unternehmen wollen gemeinsam die Schnittstelle zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen in den folgenden Bereichen bewerten: Ortungs- und Korrekturservices mit deutlichen Umgebungskennzeichnungen, anhand derer Fahrzeuge auf hochauflösenden Karten geortet werden können; Identifizierung und Klassifizierung von Gegenständen in städtischen Verkehrsumgebungen, wie beispielsweise Fußgängerüberwege, mit Signalanlagen ausgestattete Kreuzungen und andere stationäre und bewegliche Gegenstände zur Verbesserung der Sicherheit. Außerdem setzen sich die Partner für ein gesteigertes Bewusstsein für Gegenstände in und um Baustellen und für den Status von Baustellen ein, sowie für die verbesserte Erkennung von Objekten mithilfe von durch Sensor-Fusion erkennbaren infrastrukturbezogenen Gegenständen.

