13.07.2017

Continental übernimmt Quantum Inventions

Continental hat die Übernahme von Quantum Inventions aus Singapur bekanntgegeben. Quantum Inventions ist ein Anbieter intelligenter Mobilitätsdienstleistungen und passt mit seinen Stadt-Daten-Lösungen und modernen Navigationssystemen zu dem wachsenden Portfolio, das Continental im Bereich der intelligenten Transportsysteme entwickelt.

Die Navigationssysteme von Quantum Inventions berücksichtigen Echtzeit-Informationen wie Verkehrsdaten, Unfallmeldungen oder die jeweils geltenden Tarife eines dynamischen Mauttarifsystems. Mit der Übernahme des Unternehmens wird Continental durch etwa 120 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt, die in den drei Niederlassungen von Quantum Inventions in Singapur, Malaysia und Indonesien sowie im Quantum Inventions Development Centre (QIDC) in Indien tätig sind.

"Asien spielt eine immer wichtigere Rolle in unserer Unternehmensstrategie. Initiativen wie die Echtzeit-Park-Anwendung Park & Go für Singapur, unser neues Joint-Venture mit China Unicom, die strategische Kooperation mit Baidu und jetzt die Übernahme von Quantum Inventions zeigen, dass unser Fokus auf der Entwicklung von Lösungen für Mobilitätsdienstleistungen liegt, sagte Helmut Matschi, Mitglied des Vorstands von Continental und Leiter der Division Interior.

Ralf Lenninger, Leiter des Continental Geschäftsbereichs Intelligent Transportation Systems. © Continental

Ralf Lenninger, Leiter des Continental Geschäftsbereichs Intelligent Transportation Systems, ergänzt: „Co0ntinental will seine derzeitigen Umsätze mit Mobilitätsdienstleistungen bis 2020 verdoppeln. Die Übernahme bringt die Business Unit Intelligent Transportation Systems diesem Ziel einen Schritt näher. Denn wir wollen bis 2025 dafür sorgen, dass 20 Millionen Fahrzeuge technisch verbessert werden, dass 25 Millionen Menschen Mobilität im Alltag besser erleben und dass 20 Städte die mit der Mobilität verbundenen Herausforderungen besser bewältigen. Ich freue mich darüber, Quantum Inventions in der Continental Familie begrüßen zu können.“

Die Lösungen von Quantum Inventions beruhen auf einer selbst entwickelten, modernen Datentechnologieplattform. Diese bietet eine vernetzte Navigation, Verkehrs- und Transportdaten, Algorithmen für dynamisches Hochgeschwindigkeits-Routing sowie die Verarbeitung und Analyse von Sensordaten in Echtzeit. Das Unternehmen gliedert sich in die drei Geschäftsfelder Automotive, Telematics und Intelligent Mobility.