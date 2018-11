Merken Gemerkt

15.11.2018

Continental-Studie zur Akzeptanz des automatisierten Fahrens Umfrage

Deutsche Autofahrer haben laut der Continental-Mobilitätsstudie 2018 ein gespaltenes Verhältnis zum automatisierten Fahren: Zwar würden sich rund zwei Drittel von ihnen in stressigen Situationen durch den Stau oder enge Baustellen auf der Autobahn elektronisch gesteuert chauffieren lassen. Gleichzeitig ist jedoch in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Zweifler an der technischen Zuverlässigkeit von 48 auf 57 Prozent gestiegen.

Knapp zwei Drittel der Befragten äußern Ängste mit Blick auf das automatisierte Fahren, nach rund der Hälfte vor fünf Jahren. Eine Rolle haben dabei vermutlich Unfälle bei Testfahrten in den USA gespielt.

Bereits die Continental-Mobilitätstudie 2013 belegte den Zusammenhang zwischen Erfahrungen mit Fahrerassistenzsystemen und der positiven Bewertung des automatisierten Fahrens. Wer zum Beispiel die Zuverlässigkeit eines Notbremsassistenten im eigenen Auto erfahren konnte, für den stellte sich schon vor fünf Jahren nicht die grundsätzliche Frage, ob automatisiertes Fahren funktioniert.

Automatisiertes Fahren hat an Zustimmung gewonnen

Laut der Studie des Technologieunternehmens hat automatisiertes Fahren in den USA, Japan und China in den vergangenen fünf Jahren grundsätzlich an Zustimmung gewonnen: In den USA halten inzwischen 50 Prozent der Autofahrer das automatisierte Fahren für eine sinnvolle Entwicklung, nach 41 Prozent vor fünf Jahren. In China sind es 89 Prozent nach 79 Prozent, in Japan 68 Prozent nach 61 Prozent. In Deutschland liegt die Zustimmung unverändert bei 52 Prozent. Überdurchschnittlich positiv stehen hierzulande die 31- bis 45-Jährigen mit einem Anteil von 65 Prozent dem automatisierten Fahren gegenüber, sowie Autofahrer aus dem Umland von Großstädten (61 Prozent).

Für die Continental-Mobilitätsstudie 2018 hat das Markt- und Sozialforschungsinstitut infas im Auftrag des Technologieunternehmens Autofahrer repräsentativ in Deutschland, USA, Japan und China befragt. Darüber hinaus wurden Experten aus Wissenschaft und Automobilindustrie interviewt. Continental stellt die vollständigen Ergebnisse der Studie am 15. November 2018 im Rahmen eines Webcasts vor. © Continental AG

