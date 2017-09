Merken Gemerkt

20.09.2017

Continental stellt Mobilitätskonzept für die Zukunft vor

BEE (engl. für Biene und Abkürzung für „Balanced Economy and Ecology Mobility Concept“) ist Teil der Lösungsansätze von Continental für die individuelle Mobilität im urbanen Raum. Die „Biene“ als Fahrzeug ist für ein oder zwei Erwachsene ausgelegt. Sie fährt elektrisch betrieben mit bis zu 60 Stundenkilometern. Jeden Tag legt sie dabei voraussichtlich mehr als 350 Kilometer zurück.

Wenn es nach Continental geht, bilden viele BEE-Mobile einmal einen Schwarm autonomer, elektrisch betriebener Fahrzeuge unterschiedlicher Größe und Ausstattung. Denn die „Biene“ ist als öffentliches Verkehrsmittel für alle Menschen gedacht. Sie stellt sich auf ihre Passagiere ein: jung, alt, klein groß, mit Behinderung oder ohne. Jeder kann die passende „Biene“ zu sich rufen.

Der Continental-Vorstandsitzende Dr. Elmar Degenhart zum BEE-Konzept: „Wir sind überzeugt davon, dass autonomes Fahren die Mobilität der Zukunft entscheidend prägen wird. Fahrerlose Fahrzeuge werden das Rückgrat für künftigen Personen- und Gütertransport von stetig wachsenden Metropolregionen bilden. Roboterfahrzeuge wie unsere BEE-Mobile sollen erschwinglich sein und damit Mobilität für alle Menschen ermöglichen. Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für uns. Denn derzeit wachsen wir vor allem mit Komponenten, Systemen und Funktionen. Künftig werden wir zusätzlich stärker mit Mobilitätsdiensten wachsen und in diesem Geschäft im Jahr 2020 rund eine Milliarde Euro umsetzen.“

Die BEE ist Teil einer ganzen Mobilitätsfamilie im urbanen Raum der Zukunft. © Continental AG

Laut einer UNO-Studie werden im Jahr 2050 weltweit bereits zwei Drittel der Menschen in Städten leben. Dabei haben die Menschen unverändert hohen individuellen Mobilitätsbedarf. Gleichzeitig müssen Fahrzeuge, die in Zukunft in den Städten unterwegs sind, frei von Emissionen sein und dazu beitragen, die optimale Ausnutzung der verfügbaren Straßenkapazität zu gewährleisten. Die Antworten von Continental darauf lauten: zum einen BEE und zum andern CUbE!

CUbE steht für Continental Urban Mobility Experience. Während die „Biene“ derzeit noch rein virtuell unterwegs ist, fahren die CUbE-Mobile bereits im Erprobungsbetrieb auf den Wegen des Continental-Campus in Frankfurt. Das dortige Werksgelände bietet die stadt-typische Infrastruktur wie Straßenschilder, Querverkehr, Fußgängerüberwege und Bordsteine und damit laut Continental die Voraussetzungen für einen wirklichkeitsnahen Streckenverlauf. Die im Fahrzeug verwendete Technik basiert auf Continental-Komponenten von Fahrerassistenzsystemen, wie sie bereits in Serienfahrzeugen verbaut sind. Hinzu kommen neueste Continental-Technologien wie beispielsweise der Laser-Sensor.

Continentals Arbeitsbiene der Zukunft weist einige ungewöhnliche Merkmale auf: Ihre Vorderräder sind zum Beispiel einzeln schwenkbar. BEE wendet daher auf kleinstem Raum. Die Fensterscheiben können innen wie außen als Informationsbildschirme dienen – oder zum Hinaussehen einfach völlig transparent sein. BEE kann ihre Front-Tür weit öffnet und zudem noch so tief "in die Knie gehen", dass ein Rollstuhlfahrer barrierefrei selbstständig an Bord rollen kann. Für ältere Fahrgäste stellt BEE zum Platznehmen den Stuhl fast vor die Tür.

